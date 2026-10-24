70 tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi ảnh Gia đình cùng đọc sách 2026

Cuộc thi ảnh Gia đình cùng đọc sách TP.HCM năm 2026 đã công bố 70 tác phẩm vào chung khảo để bình chọn trực tuyến. Thời gian bình chọn đến 10h ngày 26/10/2026.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Cuộc thi ảnh Gia đình cùng đọc sách TP.HCM năm 2026. Ban Tổ chức đã công bố danh sách 70 tác phẩm (gồm 50 ảnh đơn và 20 bộ ảnh) vào vòng chung khảo để bình chọn trực tuyến trên trang Facebook Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian bình chọn kết thúc lúc 10h ngày 26.10.2026.

Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò của việc học tập thường xuyên và học tập suốt đời.

Thông qua hình ảnh gia đình cùng đọc sách, Ban tổ chức hướng đến việc khuyến khích mỗi gia đình xây dựng môi trường học tập, tự học và chia sẻ tri thức, hình thành thói quen đọc sách trong đời sống hằng ngày.

Tác phẩm “Khi những con số 'biết reo' qua từng trang sách” của Trần Thị Kim Tuyến, Khu phố 32, phường Bình Trưng,TP.HCM là một trong 70 tác phẩm vào chung khảo để bình chọn trực tuyến.

Một trong những nội dung được đề cao tại cuộc thi là vai trò của gia đình trong xây dựng xã hội học tập. Việc đọc sách có thể bắt đầu từ những hoạt động gần gũi như cha mẹ đọc sách cùng con, ông bà kể chuyện cho cháu, anh chị em cùng tìm hiểu một cuốn sách hoặc các thành viên trao đổi kiến thức sau khi đọc.

Theo thể lệ, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, công tác tại TP.HCM.

Mỗi bài dự thi gồm hai phần: Hình ảnh và thông điệp. Ảnh phải lấy hoạt động đọc sách, học tập trong gia đình làm nội dung trung tâm, có tối thiểu hai thế hệ cùng tham gia. Ban Tổ chức khuyến khích những tác phẩm có nhiều thế hệ cùng xuất hiện, thể hiện việc đọc sách và chia sẻ tri thức giữa ông bà, cha mẹ, con cháu.

Nội dung ảnh có thể ghi lại khoảnh khắc gia đình cùng đọc sách vào cuối tuần, cha mẹ đọc sách với con, ông bà đọc sách hoặc kể chuyện cho cháu, anh chị em cùng đọc, các thành viên thảo luận về một cuốn sách... Phần thông điệp đi kèm ảnh có độ dài tối đa 100 từ, thể hiện ý nghĩa của việc đọc sách đối với gia đình.

Danh sách 70 tác phẩm vào chung kết, gồm 50 ảnh đơn và 20 bộ ảnh.

Ảnh dự thi phải được sáng tác trong năm 2026 tại TP.HCM, thực hiện bằng phương pháp hiện thực; không chấp nhận ảnh chắp ghép hoặc ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh việc tạo sân chơi văn hóa, khuyến khích khả năng sáng tạo của người dân, cuộc thi còn hướng đến việc tập hợp hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền, triển lãm về văn hóa đọc và học tập suốt đời.

Những hình ảnh gia đình duy trì việc đọc sách có thể góp phần lan tỏa cách học tập từ những hoạt động thường ngày, đồng thời khuyến khích các thành viên dành thời gian cùng đọc, cùng trao đổi và cùng tiếp nhận kiến thức.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 5 giải tập thể dành cho các đơn vị có nhiều bài dự thi đạt giải cao. Giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 5 giải chuyên đề dành cho các tác phẩm có sức lan tỏa hoặc được yêu thích nhất trên nền tảng trực tuyến. Trong quá trình tổng kết, Ban Tổ chức có thể xem xét điều chỉnh cơ cấu giải thưởng phù hợp với tình hình thực tế.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2026.