8 nhân vật phản diện kinh điển trong văn học thế giới

Sauron trong Chúa tể của những chiếc nhẫn của JRR Tolkien: Đây là một trong những nhân vật phản diện kinh điển nhất trong văn chương. Lòng tham quyền lực vô độ của Sauron, kẻ mang nhẫn độc ác, đã tạo tiền đề cho những hành động tàn ác của hắn trong bộ ba Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tuyệt vọng tìm kiếm chiếc nhẫn thứ mười để trói buộc sức mạnh ma thuật, Sauron không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích đen tối của mình, bao gồm cả việc tra tấn sinh vật nhỏ bé Gollum để tìm ra vị trí của chiếc nhẫn bị mất tích. Hắn là con mắt nhìn thấu mọi thứ, là nguồn gốc của cái ác và sự tàn ác thực sự đối với những người phán quyết cái thiện. Ảnh: CBR.
Giáo sư James Moriarty trong loạt Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle: Mặc dù chỉ xuất hiện trong hai câu chuyện về Sherlock Holmes, James Moriarty đã chiếm được một vị trí trong danh sách những nhân vật phản diện văn học nổi tiếng. Kẻ thù không đội trời chung của vị thám tử tài ba Sherlock Holmes thống trị thế giới ngầm tội phạm London, và tên trùm độc ác này là một trong số ít những người thực sự có năng lực trí tuệ sánh ngang với Sherlock. Tàn nhẫn, thù dai và không biết hối hận, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào để tiêu diệt Sherlock. Một nhà phê bình đã ví Moriarty như "tội ác thực sự", trong khi chính Sherlock lại mô tả hắn là "Napoleon giới tội phạm". Ảnh: Deseret News.
Bá tước Dracula trong Dracula của Bram Stoker: Những người yêu thích ma cà rồng gần đây có thể tranh luận về điều này, nhưng Bá tước Dracula là nhân vật phản diện hút máu tiếng tăm. Khác với ma cà rồng truyền thống ở Đông Âu, chính sự quyến rũ của Dracula khiến hắn càng trở nên độc ác hơn; dụ dỗ nạn nhân bằng cách quyến rũ họ, chỉ để cắn chết họ. Ảnh: Voyage Comics.
Y tá Ratched trong Bay trên tổ chim cúc cu của Ken Kesey: Một nữ y tá quái dị thực sự, y tá Ratched là hiện thân của mọi cơn ác mộng bệnh viện được gói gọn trong một nhân vật phản diện siêu phàm. Cai trị một viện tâm thần với quyền lực tuyệt đối, ả tận dụng nỗi sợ hãi, sự sỉ nhục và tàn bạo để ngược đãi những bệnh nhân dễ bị tổn thương của mình - ít nhất là cho đến khi Randle McMurphy xuất hiện. Louise Fletcher đã giành được giải Oscar cho vai diễn Y tá Ratched vào năm 1975. Nhân vật ám ảnh này sau đó, cũng đã được Viện phim Mỹ chọn là nhân vật phản diện vĩ đại thứ 5 trong lịch sử điện ảnh. Ảnh: Screen Rant.
Chúa tể Voldemort trong Harry Potter của JK Rowling: Một kẻ thù đáng sợ đến mức người ta sợ phải gọi tên hắn. "Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết", "Chúa-Tể-Hắc-Ám" là một số biệt danh gây sốc của hắn, chính Rowling đã mô tả hắn là "phù thủy độc ác nhất trong hàng trăm năm". Là kẻ thù không đội trời chung của Harry Potter và là một kẻ tâm thần với khuôn mặt như đầu lâu, đôi mắt đỏ ngầu và hai lỗ mũi như rắn, hắn trở thành biểu tượng của sinh vật đê tiện và độc ác toàn diện. Ảnh: Lifestyle Asia.
Thuyền trưởng Hook trong Peter Pan của JM Barrie: Thuyền trưởng Hook là huyền thoại văn học và nhân vật phản diện chính trong tiểu thuyết nổi tiếng Peter Pan. Hắn thù hằn Peter Pan vì đã chặt đứt tay hắn, cũng như căm ghét lòng tốt bẩm sinh của Peter. Hắn bắt Wendy, thách đấu Peter Pan trong một cuộc đấu tay đôi, và cuối cùng nhận được cái kết hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: Screen Rant.
Nils Bjurman trong Cô gái có hình xăm rồng của Stieg Larsson: Gã này có thể là một trong những siêu ác nhân tệ nhất hiện đại. Sau khi người giám hộ của Lisbeth Sander lâm bệnh nặng, Nils Bjurman được chỉ định làm người giám hộ mới của cô. Hắn là một tên bạo dâm chuyên thao túng Lisbeth, chỉ cho phép cô tiếp cận tiền của mình nếu cô thực hiện hành vi tình dục. Ảnh: Music Box Films.
Iago trong Othello của William Shakespeare: Hấp dẫn, tinh vi và cực kỳ xảo quyệt, Iago được cho là một trong những nhân vật phản diện nham hiểm nhất của Shakespeare. Là cố vấn đáng tin cậy và là chiến binh của Othello, hắn ta không hề bị nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn ta là một kẻ thao túng tài ba, và lòng căm thù Othello đã khiến hắn tung ra những tin đồn khủng khiếp về mối quan hệ ngoài luồng giữa vợ của Othello và bạn thân. Tin đồn này là chất xúc tác cho nhiều sự kiện kinh hoàng, bao gồm cái chết của vợ Othello và cuối cùng là chính anh ta. Iago là kẻ phản diện và lừa đảo, và hành động giả dối tinh vi của hắn đã dẫn đến sự sụp đổ của Othello. Ảnh: ThoughtCo.
