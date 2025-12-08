8 nhân vật phản diện kinh điển trong văn học thế giới

Sauron trong Chúa tể của những chiếc nhẫn của JRR Tolkien: Đây là một trong những nhân vật phản diện kinh điển nhất trong văn chương. Lòng tham quyền lực vô độ của Sauron, kẻ mang nhẫn độc ác, đã tạo tiền đề cho những hành động tàn ác của hắn trong bộ ba Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tuyệt vọng tìm kiếm chiếc nhẫn thứ mười để trói buộc sức mạnh ma thuật, Sauron không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích đen tối của mình, bao gồm cả việc tra tấn sinh vật nhỏ bé Gollum để tìm ra vị trí của chiếc nhẫn bị mất tích. Hắn là con mắt nhìn thấu mọi thứ, là nguồn gốc của cái ác và sự tàn ác thực sự đối với những người phán quyết cái thiện. Ảnh: CBR.