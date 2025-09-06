'79 khối diễu binh, diễu hành và khối 80 là khối Nhân dân'

Đề cập về điều đặc biệt của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình khẳng định Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện này.

Chiều 6/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình thông tin về những thành công của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình.

"Đến lúc này chúng ta vẫn còn sống trong âm hưởng của những ngày Tết Độc lập, âm hưởng của lễ diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động khác của đất nước ta, Nhân dân ta kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9", ông Lê Hải Bình nói.

Từ góc độ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho rằng kết quả rất tốt đẹp của những ngày vừa qua là công sức của nhiều lực lượng, của các ban bộ, ngành Trung ương và địa phương, công sức của cả Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Trên mạng xã hội có câu tếu nhưng rất hay là Đảng, Nhà nước rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành, vậy khối 80 ở đâu? Đó chính là khối Nhân dân. Nhân dân làm nên nền tảng và những điều đặc biệt của toàn bộ sự kiện này", Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói.

Ông Lê Hải Bình cho biết thế giới quan tâm bởi những hoạt động của chúng ta rất đặc biệt. Lực lượng tham gia diễu binh nói lên sức mạnh của lực lượng vũ trang chúng ta gồm Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh đi trong vòng tay của Nhân dân.

Truyền thông thế giới cũng ngạc nhiên, tò mò khi Nhân dân ta ra đường rất đông, rất sớm chờ xem các lực lượng. Họ chia sẻ với nhau rất nhiều điều mà khó thấy ở những nơi nào khác.

"Trong bối cảnh đó, tình hình trật tự, an ninh, an toàn xã hội của đất nước vẫn được đảm bảo, vẫn rất đẹp. Nhiều phóng viên nước ngoài bày tỏ ngạc nhiên", ông Lê Hải Bình dẫn thực tế.

Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, toàn bộ ý nghĩa của những ngày này, đặc biệt là vai trò của Nhân dân, được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài diễn văn Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

"Bài diễn văn khoảng 1.480 từ, rất ngắn gọn, nhưng trong đó 17 lần nhắc đến Nhân dân, 13 lần nhắc đến Dân tộc, 10 lần nói đến Độc lập và 9 lần nói đến Tổ quốc. Đặc biệt chúng ta nhớ một câu trong bài diễn văn rất ngắn gọn và súc tích của Tổng Bí thư, đó là: Sức mạnh thuộc về Nhân dân, từ Nhân dân và vì Nhân dân", Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh lễ diễu binh, diễu hành, ông Lê Hải Bình nhắc đến Triển lãm "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được Chính phủ chuẩn bị công phu, chỉ đạo sát sao. Tính đến ngày 5/9, gần 5 triệu lượt người đến tham quan và Triển lãm vẫn đang tiếp tục đón khách.

Từ thực tế đó, ông Lê Hải Bình nêu bật nhiều ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thứ nhất, sự khẳng định con đường 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ mà Nhân dân chúng ta đi là con đường đúng đắn, đi qua những cuộc kháng chiến để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta xây dựng được cơ đồ này, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, khiến nhiều nước khác phải nhìn vào, phải ngạc nhiên. Đó là con đường đúng đắn.

Thứ hai, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào con đường đi tới trước và niềm tin vào sức mạnh của Nhân dân ta, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta, bao gồm cả sức mạnh cứng đến và sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Thứ ba, hàng loạt sự kiện bên cạnh niềm vui còn là sự tri ân đối với tiền nhân, những người đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân trong chặng đường 80 năm qua. Như trong bài diễn văn, Tổng Bí thư Tô Lâm nói đó là tri ân các bậc tiên tổ đã dựng xây nên đất nước.

"Ở trên mạng, người ta nói Tết độc lập này tạo nên một combo: ra đường chờ lực lượng diễu binh, là sang triển lãm xem thành tựu đất nước và ông cháu xếp hàng với nhau vào xem Mưa đỏ", Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nói.

Thứ tư, ý nghĩa của lễ kỷ niệm còn là niềm tự hào.

Ông Lê Hải Bình nói chúng ta càng yêu nước bao nhiêu thì càng tham gia vào các sự kiện, càng xem các sự kiện và lại càng thấy yêu nước, thấy tự hào hơn. Tự hào về đất nước mình, tự hào về Nhân dân mình, tự hào về Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và tự hào cả về những nét đẹp văn hóa.

Cũng trong những ngày qua, chúng ta tự hào với chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ khi tặng quà cho mỗi người dân Việt Nam dịp này.

"Tôi sống đủ lâu để thấy một đất nước trên 100 triệu dân có thể tặng quà cho từng người", ông Lê Hải Bình trích dẫn thêm một câu nói từ mạng xã hội mà ông cho rằng tuy vui mà ý nghĩa.

"Chúng ta cũng tự hào về những cử chỉ trên đường của người dân với nhau. Chỉ cần có ai bắt nhịp hô "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" là tất cả người dân cùng hát vang. Đó là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam", Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT-DL nói.

Ông Lê Hải Bình gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí khi đã có trên 15.000 tin bài liên quan tới các hoạt động của lễ kỷ niệm. Trên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng rất đẹp khi gần 600.000 video ngắn được chia sẻ, 20 triệu lượt thích, 2 triệu lượt chia sẻ và đặc biệt là 1 tỷ view.

"Chưa bao giờ những hình ảnh về đất nước Việt Nam được lan tỏa trong khuôn khổ đất nước cũng như trên trường quốc tế đẹp như vậy, đó là nhờ công lao của các đồng chí. Trong những ngày sắp tới, chúng tôi mong lực lượng báo chí tiếp tục lan tỏa, nhân lên những âm hưởng, ý nghĩa như tôi vừa chia sẻ, để chúng ta tiếp tục về đích trong năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực cũng như các năm sắp tới.

Trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư có một câu, là: Phát triển đất nước đến những năm 2045 là lời thề danh dự trước lịch sử và trước Nhân dân. Lời thề này là của tất cả những người Việt Nam đang sống đối với các bậc tiền nhân, đối với những người đã khuất và cả với thế hệ tương lai", ông Lê Hải Bình nói thêm.

