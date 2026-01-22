Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ năm, 22/1/2026 12:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bournemouth chi đậm để đón tân binh lấp khoảng trống của Antoine Semenyo.

Edin Dzeko đang chấn thương nhưng vẫn đạt thỏa thuận gia nhập CLB hạng hai Đức, Schalke 04 từ Fiorentina dưới dạng tự do.
Bournemouth chi tổng cộng 35 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Rayan từ Vasco da Gama. Ngôi sao người Brazil sẽ thay thế khoảng trống do Antoine Semenyo để lại.
Sau khi đạt thỏa thuận bán Rayan, Vasco da Gama chi 5,5 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo cánh Andres Gomez từ Rennes.
Tiền vệ 30 tuổi Branco van den Boomen rời Ajax để khoác áo Angers (Ligue 1) dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt.
Como cho Cagliari mượn trung vệ 27 tuổi Alberto Dossena đến cuối mùa giải 2025/26.

Edoardo Bove từng khiến cả thế giới lo lắng khi bị đột quỵ trong trận gặp Inter. Anh vừa chia tay Roma để tìm cơ hội ra sân thường xuyên tại Championship trong màu áo Watford.
Souleymane Faye, cầu thủ chạy cánh sinh năm 2003, được Sporting Lisbon chiêu mộ từ Granada với giá 6,5 triệu euro, hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa 2029/2030.

