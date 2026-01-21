7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

CLB Argentina, CA Talleres gây chú ý khi công bố tân binh mang tên Ronaldo từ Platense với mức phí không tiết lộ. Ronaldo năm nay 29 tuổi, chơi ở vị trí tiền đạo và chưa từng ra khỏi Nam Mỹ trong sự nghiệp.