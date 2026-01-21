7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Ethan Nwaneri rời Arsenal, gia nhập Marseille dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải. CLB Ligue 1 sẽ chi toàn bộ lương cho cầu thủ người Anh, đồng thời trả cho Arsenal phí mượn 4 triệu euro.
|
Thủ môn Justin Bijlow gia nhập Genoa từ Feyenoord theo dạng tự do. CLB Hà Lan sẽ nhận 200.000 euro tiền thưởng nếu Bijlow giúp Genoa trụ lại Serie A mùa tới.
|
CLB Argentina, CA Talleres gây chú ý khi công bố tân binh mang tên Ronaldo từ Platense với mức phí không tiết lộ. Ronaldo năm nay 29 tuổi, chơi ở vị trí tiền đạo và chưa từng ra khỏi Nam Mỹ trong sự nghiệp.
|
Cầu thủ 26 tuổi người Hàn Quốc, Jeon Jin-woo bắt đầu hành trình tại châu Âu bằng việc ký hợp đồng với CLB Championship, Oxford United. Chi tiết hợp đồng giữa đội bóng Anh với Jeonbuk Hyundai không được tiết lộ.
|
Mathias Lovik gia nhập Trabzonspor từ Parma với giá 4 triệu euro. Hậu vệ cánh người Đan Mạch được ký hợp đồng 4 năm và đảm bảo vị trí ra sân thường xuyên tại giải Thổ Nhĩ Kỳ.
|
Tiền đạo người Nhật Bản, Kento Shiogai có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được thử thách bản thân ở một trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Wolfsburg chi đến 9,5 triệu euro để sở hữu chân sút 20 tuổi từ CLB Hà Lan, NEC Nijmegen.
|
Alex Tóth, tiền vệ trung tâm 20 tuổi được Bournemouth chiêu mộ từ Ferencváros với giá 12 triệu euro, hợp đồng kéo dài đến 2031.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.