7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ tư, 21/1/2026 06:59 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Arsenal chia tay một trong những cái tên đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

chuyen nhuong anh 1

Ethan Nwaneri rời Arsenal, gia nhập Marseille dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải. CLB Ligue 1 sẽ chi toàn bộ lương cho cầu thủ người Anh, đồng thời trả cho Arsenal phí mượn 4 triệu euro.
chuyen nhuong anh 2

Thủ môn Justin Bijlow gia nhập Genoa từ Feyenoord theo dạng tự do. CLB Hà Lan sẽ nhận 200.000 euro tiền thưởng nếu Bijlow giúp Genoa trụ lại Serie A mùa tới.
chuyen nhuong anh 3

CLB Argentina, CA Talleres gây chú ý khi công bố tân binh mang tên Ronaldo từ Platense với mức phí không tiết lộ. Ronaldo năm nay 29 tuổi, chơi ở vị trí tiền đạo và chưa từng ra khỏi Nam Mỹ trong sự nghiệp.
chuyen nhuong anh 4

Cầu thủ 26 tuổi người Hàn Quốc, Jeon Jin-woo bắt đầu hành trình tại châu Âu bằng việc ký hợp đồng với CLB Championship, Oxford United. Chi tiết hợp đồng giữa đội bóng Anh với Jeonbuk Hyundai không được tiết lộ.
chuyen nhuong anh 5

Mathias Lovik gia nhập Trabzonspor từ Parma với giá 4 triệu euro. Hậu vệ cánh người Đan Mạch được ký hợp đồng 4 năm và đảm bảo vị trí ra sân thường xuyên tại giải Thổ Nhĩ Kỳ.
chuyen nhuong anh 6

Tiền đạo người Nhật Bản, Kento Shiogai có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được thử thách bản thân ở một trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Wolfsburg chi đến 9,5 triệu euro để sở hữu chân sút 20 tuổi từ CLB Hà Lan, NEC Nijmegen.
chuyen nhuong anh 7

Alex Tóth, tiền vệ trung tâm 20 tuổi được Bournemouth chiêu mộ từ Ferencváros với giá 12 triệu euro, hợp đồng kéo dài đến 2031.

chuyển nhượng Nwaneri Arsenal Premier League Serie A

