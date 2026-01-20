7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Marc Andre Ter Stegen được Barcelona đem cho Girona mượn đến cuối mùa giải. Thủ môn người Đức muốn được ra sân thường xuyên để lấy lại phong độ trước thềm World Cup 2026.
|
Marc Guehi, trung vệ được cả Liverpool, MU, Real Madrid để mắt, vừa hoàn tất thủ tục gia nhập Man City với giá 23 triệu euro.
|
Cầu thủ chạy cánh người Anh, Jack Harrison tạm chia tay Leeds để đầu quân cho Fiorentia dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt.
|
Yu Hirakawa được Bristol City đem cho Hull City mượn đến cuối mùa giải. Trước đó, cầu thủ chạy cánh người Nhật Bản đã chơi 24 trận, ghi 1 bàn và kiến tạo 2 lần cho đội chủ sân Ashton Gate.
|
Tài năng trẻ 21 tuổi Rafa Obrador chưa tìm được chỗ đứng trong đội hình của Jose Mourinho nên quyết định gia nhập Torino tại Serie A để tích lũy kinh nghiệm. Hợp đồng của cựu cầu thủ đội trẻ Real Madrid có thời hạn đến cuối mùa này, kèm tùy chọn mua đứt.
|
Tiền đạo trẻ người Ghana, Ibrahim Osman được Brightond đem cho Birmingham mượn đến cuối mùa giải, không kèm điều khoản mua đứt.
|
Thủ môn kỳ cựu Ruben Blanco bị Marseille đẩy xuống đội trẻ rồi thanh lý hợp đồng ngay khi mùa giải còn đang diễn ra.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.