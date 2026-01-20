Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ ba, 20/1/2026 09:19 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Ter Stegen, Marc Guehi, Jack Harrison là những cầu thủ đáng chú ý vừa có bến đỗ mới.

chuyen nhuong anh 1

Marc Andre Ter Stegen được Barcelona đem cho Girona mượn đến cuối mùa giải. Thủ môn người Đức muốn được ra sân thường xuyên để lấy lại phong độ trước thềm World Cup 2026.
chuyen nhuong anh 2

Marc Guehi, trung vệ được cả Liverpool, MU, Real Madrid để mắt, vừa hoàn tất thủ tục gia nhập Man City với giá 23 triệu euro.

chuyen nhuong anh 3

Cầu thủ chạy cánh người Anh, Jack Harrison tạm chia tay Leeds để đầu quân cho Fiorentia dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt.
chuyen nhuong anh 4

Yu Hirakawa được Bristol City đem cho Hull City mượn đến cuối mùa giải. Trước đó, cầu thủ chạy cánh người Nhật Bản đã chơi 24 trận, ghi 1 bàn và kiến tạo 2 lần cho đội chủ sân Ashton Gate.
chuyen nhuong anh 5

Tài năng trẻ 21 tuổi Rafa Obrador chưa tìm được chỗ đứng trong đội hình của Jose Mourinho nên quyết định gia nhập Torino tại Serie A để tích lũy kinh nghiệm. Hợp đồng của cựu cầu thủ đội trẻ Real Madrid có thời hạn đến cuối mùa này, kèm tùy chọn mua đứt.
chuyen nhuong anh 6

Tiền đạo trẻ người Ghana, Ibrahim Osman được Brightond đem cho Birmingham mượn đến cuối mùa giải, không kèm điều khoản mua đứt.
chuyen nhuong anh 7

Thủ môn kỳ cựu Ruben Blanco bị Marseille đẩy xuống đội trẻ rồi thanh lý hợp đồng ngay khi mùa giải còn đang diễn ra.
Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Zinchenko, Echeverri là những ngôi sao đáng chú ý vừa có bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

27:1610 hôm qua

Duy Anh

chuyển nhượng Mourinho Barcelona Ter Stegen Guehi Man City

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Viet Nam tut hang FIFA hinh anh

Việt Nam tụt hạng FIFA

35 phút trước 09:01 20/1/2026

0

Sáng 20/1, vị trí của tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhỏ sau khi FIFA công bố bảng xếp hạng các đội tuyển nam quốc gia.

De Bruyne kip du World Cup 2026 hinh anh

De Bruyne kịp dự World Cup 2026

2 giờ trước 07:44 20/1/2026

0

Kevin De Bruyne vẫn còn cơ hội dự World Cup 2026, giải đấu lớn gần như cuối cùng trong sự nghiệp của anh, sau khi tiến trình phục hồi khả quan.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý