7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Juan Mata gia nhập Melbourne Victory: Cựu tiền vệ Man Utd và Chelsea gia nhập Melbourne Victory theo hợp đồng có thời hạn 1 năm. Trước đó, anh chơi tại Australia cho một CLB khác là Western Sydney Wanderers.
Benjamin Mendy gia nhập Pogon Szczecin: Đầu năm nay, Mendy gia nhập Zurich nhưng không để lại dấu ấn và bị CLB Thụy Sĩ từ chối gia hạn hợp đồng. Cựu hậu vệ Man City vừa ký hợp đồng 2 năm với Szcecin và sẽ tiếp tục sự nghiệp tại Ba Lan.
David Datro Fofana (Chelsea sang Karagumruk): Tiền đạo sinh năm 2002 không có chỗ trong kế hoạch của HLV Ezo Maresca và bị đẩy đi dưới dạng cho mượn ở mùa giải thứ 3 liên tiếp.
Migouel Alfarela (Legia sang Aris Saloniki): Tiền đạo sinh năm 1997 được CLB Hy Lạp chiêu mộ với giá 700.000 euro, hợp đồng kéo dài trong 3 mùa giải tiếp theo.
Tom Dele-Bashiru (Watford sang Genclerbirligi): Tài năng trẻ một thời của Man City bị đẩy sang Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng cho mượn trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè.
Anton Shvets gia nhập Rubin Kazan: Sau 8 năm cống hiến cho Akhmat Grozny, Shvets rời đi dưới dạng tự do và được Rubin Kazan ký hợp đồng đến hè 2026.
Aymen Sliti (Feyenoord U21 lên Feyenoord): Tiền đạo cánh sinh năm 2006 được đánh giá là một trong những tên tuổi triển vọng của bóng đá Hà Lan. Anh vừa được Feyenoord ký hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn 4 năm từ đội trẻ.
