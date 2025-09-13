7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Jota Silva (Nottingham sang Besiktas): Tiền đạo có vẻ ngoài giống Jack Grealish rời Premier League để chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ theo hợp đồng cho mượn có phí 2,5 triệu euro. Nottingham có chèn điều khoản cho phép Besiktas mua đứt Silva vào hè năm sau.