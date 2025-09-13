7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Anthony Martial (AEK Athens sang Monterrey): CLB Mexico chi 3,85 triệu euro để chiêu mộ chân sút sinh năm 1995 từ AEK. Thời hạn hợp đồng của Martial tại CLB mới chưa được tiết lộ.
Joao Mario (Besiktas sang AEK Athens): Cựu tiền vệ Inter vừa gia nhập Besiktas hồi đầu năm với giá 2 triệu euro nhưng đã bị đẩy sang Hy Lạp trong ngày cuối phiên chợ hè dưới dạng cho mượn.
Jota Silva (Nottingham sang Besiktas): Tiền đạo có vẻ ngoài giống Jack Grealish rời Premier League để chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ theo hợp đồng cho mượn có phí 2,5 triệu euro. Nottingham có chèn điều khoản cho phép Besiktas mua đứt Silva vào hè năm sau.
Bertug Yildirim (Rennes sang Basaksehir): Tiền đạo sinh năm 2003 không tìm được chỗ đứng tại Rennes và phải chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ. Basaksehir chi 2,2 triệu euro để ký hợp đồng 3 năm với Yildirim.
Steve Mounie (Augsburg sang Alanyaspor): Chân sút từng khoác áo Huddersfield đầu quân cho giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng dưới dạng cho mượn trong một mùa giải, kèm mức phí 100.000 euro.
Roberto Gagliardini gia nhập Hellas Verona: Sau khi bị Monza từ chối gia hạn hợp đồng, cựu tiền vệ Inter được Verona ký hợp đồng 1 mùa dưới dạng chuyển nhượng tự do.
Guillermo Ochoa gia nhập AEL Limassol: Ở tuổi 40, thủ môn kỳ cựu người Mexico vẫn chưa có ý định giải nghệ. Ngôi sao của các kỳ World Cup vừa đầu quân cho Limassol, đội bóng ở Cyprus dưới dạng tự do.
