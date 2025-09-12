7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Leicester City Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16 Thành lập: 1884

1884 Sân vận động: King Power

Everton Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần. Thành lập: 1878

1878 Biệt danh: The Toffees, The Blues

The Toffees, The Blues Sân vận động: Goodison Park, Liverpool