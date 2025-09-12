Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  Thứ sáu, 12/9/2025 06:55 (GMT+7)
Các đội bóng tại Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tích cực bổ sung tân binh trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Anthony Martial (AEK Athens sang Monterrey): Tiền đạo sinh năm 1995 bị gạch tên khỏi kế hoạch của AEK và bị đẩy sang Monterrey trong ngày cuối phiên chợ hè.
Andre Onana (MU sang Trabzonspor): Onana rời MU trong im lặng và bị nhiều CĐV gọi là "thủ môn tệ nhất lịch sử sân Old Trafford". Trabzonspor có nghĩa vụ tăng thu nhập cho tuyển thủ Cameroon trong quãng thời gian mượn.
Henrique Carmo (Sao Paulo sang CSKA Moscow): Ngôi sao tấn công 18 tuổi gia nhập đội bóng Nga theo hợp đồng có thời hạn 5 năm và mang về cho Sao Paulo khoản phí chuyển nhượng 5,1 triệu euro.
Matija Popovic (Napoli sang CSKA Moscow): Tài năng trẻ 19 tuổi của Napoli, Popovic cập bến đội bóng thủ đô nước Nga theo bản hợp đồng dài hạn. CSKA không mất phí chuyển nhượng do Popovic được Napoli giải phóng hợp đồng.
Luis Maximiano (Almeria sang NEOM SC): Sau khi chi 15 triệu euro để chiêu mộ Marcin Bulka từ Nice, đội bóng Saudi Arabia tiếp tục bỏ ra 6 triệu euro để mua thêm một thủ môn khác là Maximiano.
Enner Valencia (Internacional sang Pachuca): Ở tuổi 35, cựu tiền đạo Everton, West Ham chưa có ý định giải nghệ. Anh vừa tìm được bến đỗ mới tại Mexico, sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với CLB Brazil, Internacional.
Islam Slimani (Belouizdad sang Cluj): Cựu sao Leicester gia nhập đội bóng Romania dưới dạng tự do. Hợp đồng của anh có thời hạn 1 năm, kèm tùy chọn gia hạn.

