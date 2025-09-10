7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Mahamadou Diawara (Lyon sang Antwerp): Tiền vệ 20 tuổi có cơ hội ra sân thường xuyên tại giải vô địch quốc gia Bỉ sau khi tạm chia tay Lyon dưới dạng cho mượn. Antwerp đã chi 250.000 euro để có sự phục vụ của Diawara trong một mùa, kèm tùy chọn mua đứt với giá 3 triệu euro.