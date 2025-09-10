7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Otavio (Al Nassr sang Al-Qadsiah): Al Nassr để ngôi sao họ từng tiêu tốn 60 triệu euro rời đi dưới dạng tự do. Bến đỗ của tiền vệ người Bồ Đào Nha là Al-Qadsiah, một CLB khác cũng được Quỹ đầu tư công PIF hậu thuẫn.
|
Mahamadou Diawara (Lyon sang Antwerp): Tiền vệ 20 tuổi có cơ hội ra sân thường xuyên tại giải vô địch quốc gia Bỉ sau khi tạm chia tay Lyon dưới dạng cho mượn. Antwerp đã chi 250.000 euro để có sự phục vụ của Diawara trong một mùa, kèm tùy chọn mua đứt với giá 3 triệu euro.
|
Asier Illarramendi sang Kitchee: Ở tuổi 35, cựu tiền vệ Real Madrid chuyển sang thi đấu tại Hong Kong Premier League dưới dạng tự do. Trước đó, anh rời FC Dallas sau khi hết hạn hợp đồng.
|
Gokhan Sazdagi (Kayserispor sang Besiktas): Hậu vệ phải 30 tuổi gia nhập Besiktas với giá 1,5 triệu euro, qua đó trở thành tân binh thứ 13 của CLB giàu truyền thống bậc nhất Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong hè này.
|
Unai Hernandez (Al Ittihad sang Al Shabab): Tiền vệ 20 tuổi vừa gia nhập Al Ittihad từ U19 Barcelona hồi đầu năm với kỳ vọng lớn nhưng đã bị đẩy sang Al Shabab dưới dạng cho mượn.
|
Wes Foderingham (West Ham sang Limassol): Sau khi gia nhập West Ham mà không được chơi trận nào, thủ thành 34 tuổi chuyển sang thi đấu ở Cyprus dưới dạng tự do.
|
Alexander Djiku (Fenerbahce sang Spartak Moscow): Hậu vệ 31 tuổi được đội bóng Nga chiêu mộ với giá 2,5 triệu euro. Hợp đồng của Djiku có thời hạn 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn.
