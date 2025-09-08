7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Andre Onana (MU sang Trabzonspor): Thủ môn đắt giá nhất lịch sử MU rời Old Trafford dưới dạng cho mượn trong một mùa, không kèm điều khoản mua đứt. Trabzonspor chi trả toàn bộ lương của Onana, thậm chí còn tăng thêm để thuyết phục cựu sao Inter đến Thổ Nhĩ Kỳ.