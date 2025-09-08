7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Andre Onana (MU sang Trabzonspor): Thủ môn đắt giá nhất lịch sử MU rời Old Trafford dưới dạng cho mượn trong một mùa, không kèm điều khoản mua đứt. Trabzonspor chi trả toàn bộ lương của Onana, thậm chí còn tăng thêm để thuyết phục cựu sao Inter đến Thổ Nhĩ Kỳ.
|
Presnel Kimpembe (PSG sang Qatar SC): Trung vệ người Pháp rời Paris sau 10 năm gắn bó. Đích đến của anh là giải vô địch quốc gia Qatar. Phí chuyển nhượng giữa 2 CLB chưa được công bố.
|
Fran Vieites gia nhập Leicester: Thủ môn cao 1,96 m rời Betis dưới dạng tự do và được Leicester chiêu mộ theo hợp đồng có thời hạn 2 năm.
|
Marsoni Sambu (Brussels sang Dender EH): Sau nhiều năm thi đấu ở các giải cấp thấp, hậu vệ người Angola có cơ hội chứng tỏ bản thân ở Jupiter League, giải đấu đẳng cấp cao nhất của Bỉ.
|
David Pejicici (Udinese sang Maribor): Tiền vệ 18 tuổi chưa cạnh tranh được vị trí trong đội hình chính nên được Udinese tạo điều kiện đi tu nghiệp ở giải vô địch Slovenia.
|
Khaled Narey (Al-Ula sang Al-Okhdood): Cầu thủ người Togo vừa gia nhập Al-Ula với giá 2,5 triệu euro hồi đầu năm nhưng đã bị đẩy sang Al-Okhdood trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.
|
Jean Michael Seri (Al-Orobah sang Maribor): Lão tướng người Bờ Biển Ngà trở lại châu Âu chỉ sau 1 năm thi đấu tại Saudi Arabia. Đích đến của anh là giải VĐQG Slovenia, nơi anh được trao hợp đồng có thời hạn đến hè 2027.
