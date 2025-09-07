7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Dominik Livakovic (Fenerbahce sang Girona): Sau khi Fenerbahce chiêu mộ thành công Ederson, Livakovic ngay lập tức đầu quân cho Girona để tìm cơ hội ra sân thường xuyên, qua đó đảm bảo vị trí trên tuyển quốc gia khi World Cup 2026 đến gần.