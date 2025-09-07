Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Chủ nhật, 7/9/2025 09:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Willian kịp tìm được bến đỗ sau khi rời Fulham dưới dạng tự do vào hè năm nay.

chuyen nhuong he anh 1

Willian gia nhập Gremio: Sau khi rời Fulham, lão tướng 37 tuổi được Gremio chiêu mộ dưới dạng tự do theo hợp đồng có thời hạn 1 năm.
chuyen nhuong he anh 2

Dominik Livakovic (Fenerbahce sang Girona): Sau khi Fenerbahce chiêu mộ thành công Ederson, Livakovic ngay lập tức đầu quân cho Girona để tìm cơ hội ra sân thường xuyên, qua đó đảm bảo vị trí trên tuyển quốc gia khi World Cup 2026 đến gần.
chuyen nhuong he anh 3

Jesus Medina (Spartak Moscow sang Damac): Tiền vệ 27 tuổi không được đội bóng Nga giữ chân sau mùa 2024/25, anh chọn sang Trung Đông thi đấu với hợp đồng có thời hạn 2 năm.
chuyen nhuong he anh 4

Valentin Atangana (Reims sang Al Ahli): Sau khi Roger Fernandes gia nhập Al Ittihad, đến lượt Atangana, một sao trẻ tiềm năng khác cập bến Saudi Pro League. Tiền vệ sinh năm 2005 gia nhập nhà vô địch AFC Champions League Elite với giá 25 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 5

Myron van Brederode (AZ sang Mechelen): Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2003 rời Hà Lan để sang Bỉ thi đấu với hợp đồng 4 năm cùng mức phí không tiết lộ.
chuyen nhuong he anh 6

Ernest Muci (Besiktas sang Trabzonspor): Trabzonspor đang gấp rút tăng cường lực lượng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Đội bóng vùng Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ vừa mượn thành công tiền vệ cánh Muci (sinh năm 2001) từ Besiktas, kèm điều khoản mua đứt. Trong ít ngày tới, thủ môn Andre Onana nhiều khả năng sẽ là bản hợp đồng tiếp theo của họ.
chuyen nhuong he anh 7

Michal Skoras (Club Brugge sang Gent): Sau 2 năm thi đấu không hiệu quả, tiền vệ người Ba Lan bị Club Brugge thanh lý với giá chỉ 1,8 triệu euro.

