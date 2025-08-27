7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Carney Chukwuemeka (Chelsea sang Dortmund): Hè 2022, Chelsea chiêu mộ Chukwuemeka từ Aston Villa với giá 18 triệu euro. Dù cầu thủ sinh năm 2003 không thể chen chân vào đội hình chính, "The Blues" vẫn bán lại anh cho Dortmund với giá 20 triệu euro.
Yukinari Sugawara (Southampton sang Werder Bremen): Hậu vệ người Nhật Bản rời giải hạng Nhất Anh để chuyển sang Bundesliga thi đấu dưới dạng cho mượn trong 1 mùa giải.
Nemanja Matic (Lyon sang Sassuolo): Matic gây bất ngờ khi quyết định rời Lyon sau một mùa giải đóng vai trò chủ chốt. Lão tướng 37 tuổi trở lại Italy để khoác áo Sassuolo dưới dạng tự do.
Joachim Kayi Sanda (Southampton sang Red Star): Hậu vệ trẻ 18 tuổi được "The Saints" tạo điều kiện đi tích lũy kinh nghiệm ở giải hạng hai Pháp trong màu áo Red Star.
Juan (Southampton sang Goztepe): Southampton chiêu mộ tiền đạo người Brazil từ hè 2024 nhưng không sử dụng dù chỉ một trận, trước khi bán đứt cho đối tác Thổ Nhĩ Kỳ với khoản phí chuyển nhượng chưa tiết lộ.
Alex Paulsen (Bournemouth sang Lechia Gdansk): Thủ môn 23 tuổi không thể cạnh tranh vị trí chính thức nên rời đi để tìm cơ hội ra sân tại Ba Lan dưới dạng cho mượn trong một mùa.
Morlaye Sylla (Arouca sang Damac): Đội bóng tầm trung tại Saudi Pro League chiêu mộ tiền đạo cánh người Guinea, chi tiết hợp đồng giữa các bên không được tiết lộ.
