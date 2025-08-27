7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

Southampton là một đội bóng đá Anh có trụ sở tại thành phố Southampton, Hampshire. Câu lạc bộ đã giành được FA Cup một lần vào năm 1976 và từng bị xuống hạng Premier League vào ngày 15/5/2005. Họ trở lại Premier League vào mùa giải 2012-13 và thi đấu giải này từ đó đến nay.