7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ tư, 27/8/2025 05:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nemanja Matic, Carney Chukwuemeka là những cái tên đáng chú ý vừa có bến đỗ mới.

chuyen nhuong he anh 1

Carney Chukwuemeka (Chelsea sang Dortmund): Hè 2022, Chelsea chiêu mộ Chukwuemeka từ Aston Villa với giá 18 triệu euro. Dù cầu thủ sinh năm 2003 không thể chen chân vào đội hình chính, "The Blues" vẫn bán lại anh cho Dortmund với giá 20 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 2

Yukinari Sugawara (Southampton sang Werder Bremen): Hậu vệ người Nhật Bản rời giải hạng Nhất Anh để chuyển sang Bundesliga thi đấu dưới dạng cho mượn trong 1 mùa giải.
chuyen nhuong he anh 3

Nemanja Matic (Lyon sang Sassuolo): Matic gây bất ngờ khi quyết định rời Lyon sau một mùa giải đóng vai trò chủ chốt. Lão tướng 37 tuổi trở lại Italy để khoác áo Sassuolo dưới dạng tự do.
chuyen nhuong he anh 4

Joachim Kayi Sanda (Southampton sang Red Star): Hậu vệ trẻ 18 tuổi được "The Saints" tạo điều kiện đi tích lũy kinh nghiệm ở giải hạng hai Pháp trong màu áo Red Star.
chuyen nhuong he anh 5

Juan (Southampton sang Goztepe): Southampton chiêu mộ tiền đạo người Brazil từ hè 2024 nhưng không sử dụng dù chỉ một trận, trước khi bán đứt cho đối tác Thổ Nhĩ Kỳ với khoản phí chuyển nhượng chưa tiết lộ.
chuyen nhuong he anh 6

Alex Paulsen (Bournemouth sang Lechia Gdansk): Thủ môn 23 tuổi không thể cạnh tranh vị trí chính thức nên rời đi để tìm cơ hội ra sân tại Ba Lan dưới dạng cho mượn trong một mùa.
chuyen nhuong he anh 7

Morlaye Sylla (Arouca sang Damac): Đội bóng tầm trung tại Saudi Pro League chiêu mộ tiền đạo cánh người Guinea, chi tiết hợp đồng giữa các bên không được tiết lộ.

Duy Anh

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

  • Southampton

    Southampton

    Southampton là một đội bóng đá Anh có trụ sở tại thành phố Southampton, Hampshire. Câu lạc bộ đã giành được FA Cup một lần vào năm 1976 và từng bị xuống hạng Premier League vào ngày 15/5/2005. Họ trở lại Premier League vào mùa giải 2012-13 và thi đấu giải này từ đó đến nay.

    • Thành lập: 1885
    • Biệt danh: The Saints
    • Sân vận động: St Mary's, Southampton, Anh

