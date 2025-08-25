Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ hai, 25/8/2025 13:13 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Renato Sanches tiếp tục hành trình lận đận khi bị PSG đẩy sang Hy Lạp trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Jonathan Rowe (Marseille sang Bologna): Bologna chi 17 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Jamaica, biến anh thành tân binh đắt giá nhất hè 2025.
Renato Sanches (PSG sang Panathinaikos): Tiền vệ sáng giá của bóng đá Bồ Đào Nha một thời không nằm trong kế hoạch của HLV Luis Enrique và phải trôi dạt sang giải vô địch Hy Lạp dưới dạng cho mượn trong một mùa.
Islamdine Halifa (Lyon sang Red Star FC): Cầu thủ trẻ sinh năm 2004 không có chỗ đứng tại Lyon nên rời đi dưới dạng tự do để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên ở giải hạng 2 Pháp.
Mamadou Sylla (Valladolid sang Al-Riyadh): Chân sút 31 tuổi rời La Liga để sang thi đấu tại Saudi Pro League theo dạng chuyển nhượng tự do.
Marius Worl (Hannover sang Arminia Bielefeld): Cầu thủ 21 tuổi chuyển sang khoác áo Arminia Bielefeld theo bản hợp đồng có thời hạn không xác định kèm khoản phí chuyển nhượng 1,5 triệu euro.
Ridvan Yilmaz (Rangers sang Besiktas): Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer không đầu tư rầm rộ trong hè này. Tính cả hậu vệ trái Yilmaz, Besiktas mới chỉ có 3 tân binh. Trước đó, họ đã chiêu mộ Orkun Kokcu (25 triệu euro) và Tammy Abraham (13 triệu euro).
Karl Hein (Arsenal sang Werder Bremen): Thủ môn người Estonia không thể chen chân vào đội hình chính nên được Arsenal tạo điều kiện đi tích lũy kinh nghiệm tại Bundesliga dưới dạng cho mượn.

