7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Kỳ chuyển nhượng đắt đỏ nhất lịch sử Arsenal tiếp tục diễn ra với sự xuất hiện của tân binh trị giá gần 70 triệu euro, Eberechi Eze.

chuyen nhuong he anh 1

Eberechi Eze (Crystal Palace sang Arsenal): Tiền vệ 27 tuổi hoàn thành giấc mơ từ thuở thơ ấu khi được khoác lên mình chiếc áo đấu của Arsenal. Để sở hữu Eze, "Pháo thủ" phải chi đến 69 triệu euro, biến anh thành một trong những thương vụ đắt nhất lịch sử sân Emirates.
chuyen nhuong he anh 2

Lazar Markovic (Baniyas sang Limassol): Tiền đạo nổi danh một thời trong màu áo Benfica, Sporting, Liverpool trôi dạt đến giải vô địch quốc gia Cyprus ở tuổi 31. Trước đó, Markovic thi đấu ở UAE nhưng không để lại nhiều dấu ấn.
chuyen nhuong he anh 3

Andy Diouf (Lens sang Inter): Tiền vệ đa năng người Pháp ký hợp đồng 5 năm với Inter và mang về cho Lens khoản phí chuyển nhượng 20 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 4

Giovanni Reyna (Dortmund sang Monchengladbach): Cầu thủ tấn công người Mỹ mất chỗ đứng tại Dortmund và bị thanh lý với giá chỉ 4 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 5

Ben Davies (Rangers sang Oxford United): Cựu hậu vệ Liverpool rời Rangers để chuyển sang thi đấu tại giải hạng Nhất cho Oxford Utd theo hợp đồng cho mượn trong 1 mùa giải.
chuyen nhuong he anh 6

Edson Alvarez (West Ham sang Fenerbahce): Tiền vệ đánh chặn người Mexico gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn có phí 2 triệu euro. Anh trở thành tân binh thứ 9 của HLV Jose Mourinho trong hè 2025.
chuyen nhuong he anh 7

Alex Moreno (Aston Villa sang Girona): Hậu vệ trái người Tây Ban Nha không thích nghi được với Premier League và bị Aston Villa giải phóng hợp đồng chỉ sau 2 mùa giải. Trước đó, đội chủ sân Villa Park đã chi đến 13,5 triệu euro để sở hữu Moreno.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

