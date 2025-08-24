7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Eberechi Eze (Crystal Palace sang Arsenal): Tiền vệ 27 tuổi hoàn thành giấc mơ từ thuở thơ ấu khi được khoác lên mình chiếc áo đấu của Arsenal. Để sở hữu Eze, "Pháo thủ" phải chi đến 69 triệu euro, biến anh thành một trong những thương vụ đắt nhất lịch sử sân Emirates.
Lazar Markovic (Baniyas sang Limassol): Tiền đạo nổi danh một thời trong màu áo Benfica, Sporting, Liverpool trôi dạt đến giải vô địch quốc gia Cyprus ở tuổi 31. Trước đó, Markovic thi đấu ở UAE nhưng không để lại nhiều dấu ấn.
Andy Diouf (Lens sang Inter): Tiền vệ đa năng người Pháp ký hợp đồng 5 năm với Inter và mang về cho Lens khoản phí chuyển nhượng 20 triệu euro.
Giovanni Reyna (Dortmund sang Monchengladbach): Cầu thủ tấn công người Mỹ mất chỗ đứng tại Dortmund và bị thanh lý với giá chỉ 4 triệu euro.
Ben Davies (Rangers sang Oxford United): Cựu hậu vệ Liverpool rời Rangers để chuyển sang thi đấu tại giải hạng Nhất cho Oxford Utd theo hợp đồng cho mượn trong 1 mùa giải.
Edson Alvarez (West Ham sang Fenerbahce): Tiền vệ đánh chặn người Mexico gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn có phí 2 triệu euro. Anh trở thành tân binh thứ 9 của HLV Jose Mourinho trong hè 2025.
Alex Moreno (Aston Villa sang Girona): Hậu vệ trái người Tây Ban Nha không thích nghi được với Premier League và bị Aston Villa giải phóng hợp đồng chỉ sau 2 mùa giải. Trước đó, đội chủ sân Villa Park đã chi đến 13,5 triệu euro để sở hữu Moreno.
