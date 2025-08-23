7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Tyler Dibling (Southampton sang Everton): Với mức phí 48 triệu euro, cầu thủ chạy cánh người Anh trở thành tân binh đắt thứ 2 lịch sử Everton, chỉ sau Gylfi Thor Sigurdsson (49,4 triệu euro). Southampton còn được hưởng 20% tổng phí chuyển nhượng nếu Everton bán Dibling trong tương lai.
Renato Veiga (Chelsea sang Villarreal): Đầu năm 2024, Chelsea mua Veiga từ Basel với giá 14 triệu euro. Đến hè năm nay, "The Blues" bán tiền vệ người Bồ Đào Nha cho Villarreal và thu về 24,5 triệu euro.
Ben Godfrey (Atalanta sang Sheffield): Atalanta chiêu mộ Godfrey từ năm ngoái với giá 12,5 triệu euro nhưng không sử dụng và liên tục đẩy anh đi dưới dạng cho mượn, lần lượt tại Ipswich và Sheffield.
Paul Wanner (Bayern sang PSV): Với tiềm năng phát triển lớn, tài năng trẻ 19 tuổi người Đức khiến PSV phải chi 19 triệu euro để đưa anh đến Hà Lan. Hợp đồng của Wanner với PSV có thời hạn 5 năm.
Shio Fukuda (Monchengladbach sang Karlsruher SC): Tiền đạo người Nhật Bản rời Bundesliga để xuống chơi ở giải hạng 2 cho CLB Karlsruher theo hợp đồng cho mượn kéo dài 1 mùa.
Mateo Silvetti (Newell's sag Inter Miami): Trước tình hình chấn thương của Lionel Messi, Inter Miami chiêu mộ tài năng trẻ 19 tuổi Silvetti để lấp chỗ trống. Mức phí để CLB chủ sân Chase sở hữu Silvetti chưa được công bố.
Mariano Troilo (Belgrano sang Parma): Trung vệ 22 tuổi người Argentina được Parma chiêu mộ với mức phí 7,2 triệu euro.
