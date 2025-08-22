7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Victor Boniface (Leverkusen sang AC Milan): Tiền đạo người Nigeria gia nhập Milan theo hợp đồng cho mượn với mức phí 5 triệu euro, đi kèm với đó là điều khoản mua đứt giá 24 triệu euro vào hè năm sau.
Andy Diouf (Lens sang Inter): Tiền vệ 22 tuổi người Pháp gia nhập Inter với mức phí 20 triệu euro, kèm 5 triệu euro tiền thưởng dựa trên đóng góp.
Douglas Luiz (Juventus sang Nottingham): Ngôi sao người Brazil trở lại Premier League để khoác áo Nottingham dưới dạng cho mượn với mức phí 3 triệu euro. Anh được kỳ vọng giúp CLB chủ sân City Ground tiến sâu tại Europa League mùa giải năm nay. Nếu muốn mua đứt Luiz, Nottingham phải trả cho đối tác Serie A 25 triệu euro.
Claudio Echeverri (Man City sang Leverkusen): Cầu thủ của Man City sẽ được đem cho mượn để trau dồi kinh nghiệm tại Bundesliga, nơi được coi là "mảnh đất lành" của các cầu thủ trẻ. Hợp đồng cho mượn của Echeverri không có điều khoản mua đứt.
Loic Balde (Sevilla sang Leverkusen): "Ngọn hải đăng" mang hai quốc tịch Pháp, Bờ Biển Ngà rời Seville để gia nhập đoàn quân của HLV Erik ten Hag với giá 25 triệu euro. Nếu thi đấu tốt, Balde còn mang về cho Sevilla khoản tiền thưởng 4 triệu euro.
Noah Okafor (AC Milan sang Leeds): Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2000 gia nhập Leeds với hợp đồng có tổng giá trị 21 triệu euro. Okafor ký hợp đồng 4 mùa với Leeds và sẽ có cơ hội thử sức ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.
Amine Adli (Leverkusen sang Bournemouth): Sau sự ra đi của Xabi Alonso, Leverkusen cũng thay máu đội hình. Adli là cái tên tiếp theo nói lời chia tay CLB chủ sân BayArena. Cầu thủ chạy cánh 25 tuổi ký hợp đồng 5 năm với Bournemouth và mang về cho Leverkusen khoản phí chuyển nhượng 21 triệu euro.
