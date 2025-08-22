7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).