7 thương vụ vừa hoàn tất

Niclas Fullkrug: Tiền đạo người Đức nhận ít nhất 2 đề nghị từ Bundesliga nhưng từ chối để gia nhập Milan. "Rossoneri" mượn chân sút này trong 6 tháng, chi trả toàn bộ lương và có thể mua đứt anh từ West Ham với giá 13 triệu euro vào cuối mùa.