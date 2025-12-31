Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 thương vụ vừa hoàn tất

  • Thứ tư, 31/12/2025 19:13 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

AC Milan có sự bổ sung đáng chú ý cho hàng công trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

chuyen nhuong anh 1

Niclas Fullkrug: Tiền đạo người Đức nhận ít nhất 2 đề nghị từ Bundesliga nhưng từ chối để gia nhập Milan. "Rossoneri" mượn chân sút này trong 6 tháng, chi trả toàn bộ lương và có thể mua đứt anh từ West Ham với giá 13 triệu euro vào cuối mùa.
chuyen nhuong anh 2

Divock Origi: Sau khi chiêu mộ thành công Niclas Fullkrug, AC Milan ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với Origi. Cựu tiền đạo Liverpool bị gọi là "bản hợp đồng tệ nhất lịch sử sân San Siro", khi chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn.
chuyen nhuong anh 3

Luis Otavio: Tiền vệ trẻ sinh năm 2007 gia nhập Orlando, đội bóng đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ với giá 2,95 triệu euro, kỷ lục của CLB chủ sân Inter&Co dành cho một cầu thủ dưới 20 tuổi.
chuyen nhuong anh 4

Johan Carbonero: Tiền đạo cánh 26 tuổi rời Racing (Argentina) để chuyển sang thi đấu tại Brazil cho Internacional với mức phí chuyển nhượng 3,41 triệu euro.
chuyen nhuong anh 5

Marlon: Hậu vệ trái 28 tuổi gia nhập Gremio từ Cruzeiro với giá 3,5 triệu euro, qua đó nằm trong top 10 tân binh đắt nhất lịch sử đội bóng Brazil.
chuyen nhuong anh 6

Teppei Yachida: Tiền vệ tấn công sinh năm 2001 rời Nhật Bản để gia nhập CLB Indonesia, Bali Utd theo dạng chuyển nhượng tự do.
chuyen nhuong anh 7

Jemmes: Trung vệ 25 tuổi được Fluminense chiêu mộ từ Mirassol với giá kỷ lục cho một cầu thủ ở hàng phòng ngự (3,5 triệu euro).

