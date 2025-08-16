7 tháng thu 38.000 tỷ đồng, FPT hạ mục tiêu tăng trưởng năm

FPT hạ kỳ vọng tăng trưởng 2025, thừa nhận mảng nhà máy AI khó đạt mục tiêu doanh thu và không có kế hoạch đầu tư mới.

FPT hạ mục tiêu tăng trưởng vì mảng AI chưa đạt kỳ vọng. Ảnh: FPT.

CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm với doanh thu đạt 38.091 tỷ đồng , tăng hơn 11% so với cùng kỳ 2024.

Lợi nhuận sau thuế ở mức 6.204 tỷ đồng , tăng gần 20%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.147 tỷ đồng . Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.033 đồng.

Trong 7 tháng đầu năm, mảng dịch vụ công nghệ thông tin thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 19.541 tỷ đồng , tương đương với mức tăng gần 14%. Trong đó, thị trường chính Nhật Bản tiếp tục giữ mức tăng trưởng 27,5%, đạt doanh thu 8.590 tỷ đồng .

Kết quả kinh doanh hàng năm của FPT Nguồn: BCTC DN Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 7T2025 Doanh thu tỷ đồng 29830 35657 44010 52618 62849 38091 Lợi nhuận sau thuế

5263 6337 7662 9203 11070 6204

Theo thông tin từ Chứng khoán Vietcap, trong buổi họp nhà đầu tư hồi đầu tuần, lãnh đạo FPT đã đưa ra kế hoạch theo kịch bản cơ sở mới với tăng trưởng doanh thu là 15% và tăng trưởng lợi nhuận là 18-19% so với cùng kỳ.

Với mức tăng này, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu cả năm nay đạt hơn 72.276 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế khoảng 13.063- 13.173 tỷ đồng . Như vậy, kết thúc 7 tháng, FPT mới hoàn thành gần 53% mục tiêu doanh thu và khoảng 47% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đáng nói, kế hoạch mới thấp hơn mục tiêu từng đề ra tại ĐHĐCĐ là tăng trưởng doanh thu 20% và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 21% so với 2024.

Lý giải về sự giảm tốc của doanh thu mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài trong quý II, lãnh đạo tập đoàn nói chủ yếu là thuế quan làm trì hoãn chi tiêu của khách hàng, cùng với quy mô hợp đồng nhỏ hơn do khách hàng yêu cầu được hưởng lợi từ việc áp dụng AI.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Singapore và Hàn Quốc ghi nhận đà giảm tốc sâu nhất do tính nhạy cảm với nền kinh tế toàn cầu.

Ban lãnh đạo vẫn chưa khẳng định được liệu kết quả quý II đã chạm đáy hay chưa do các chính sách thuế quan vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, FPT cho biết đã ghi nhận những dấu hiệu phục hồi ban đầu về giá trị hợp đồng ký mới trong tháng 7 và kỳ vọng những cải thiện hơn nữa trong nửa cuối năm 2025.

Hiệu suất sử dụng nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản hiện dưới 10%, nhu cầu yếu hơn dự kiến. Ban lãnh đạo đánh giá khó đạt mục tiêu 30- 40 triệu USD doanh thu mảng này trong năm 2025 và không có kế hoạch đầu tư thêm.

Nhu cầu yếu hơn dự kiến do những bất ổn trong kinh tế vĩ mô, trong khi các cuộc thương lượng có xu hướng kéo dài hơn do quá trình thẩm định kỹ lưỡng của khách hàng.

Do đó, ban lãnh đạo nhận thấy rủi ro không đạt được mục tiêu tổng doanh thu năm 2025 là 30- 40 triệu USD cho mảng kinh doanh nhà máy AI ở Nhật Bản và Việt Nam, nhưng kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện vào năm 2026.