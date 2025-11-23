7 nhân vật kinh điển 'đại diện' từng thể loại văn học

|
Elizabeth Bennet - Kiêu hãnh và Định kiến của Jane Austen: Xuất hiện trong tác phẩm Kiêu hãnh và Định kiến của Jane Austen, Elizabeth Bennet, một trong những nhân vật kinh điển - nữ anh hùng văn học được yêu thích nhất - đã được khán giả yêu mến từ năm 1813. Trí thông minh và tính cách hoạt bát, cùng với những định kiến riêng mình của Elizabeth rất dễ đồng cảm với khán giả. Elizabeth cũng đã xuất hiện trên màn ảnh rộng hết lần này đến lần khác, với Kiêu hãnh và Định kiến được chuyển thể thành hơn 15 bộ phim. Ảnh: Creative Arts East.
Katniss Everdeen - Đấu Trường Sinh Tử của Suzanne Collins: Katniss Everdeen là nhân vật kinh điển trong bộ ba Đấu trường Sinh tử của Suzanne Collins, cô là biểu tượng cho sự dũng cảm, đấu tranh và hy sinh trong bối cảnh một xã hội áp bức. Katniss mạnh mẽ, độc lập và tháo vát, trở thành hình tượng tiêu biểu không chỉ cho cuộc nổi dậy mà còn cho cả những tiểu thuyết phản địa đàng. Katniss cũng là hiện thân của nhân vật chính mạnh mẽ trong thể loại tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên và sánh vai cùng những nhân vật vĩ đại khác như Tris Prior, Thomas, Percy Jackson... Ảnh: CBR.
Harry Potter - Harry Porter của J.K. Rowling: Harry Potter là gương mặt đại diện cho thể loại kỳ ảo và phép thuật. Cậu phù thủy trẻ tuổi do J.K. Rowling sáng tạo được yêu mến trên toàn thế giới, lớn lên trong một thế giới phép thuật, đưa cậu đến cuộc chiến cuối cùng chống lại phù thủy độc ác Voldemort. Harry Potter là nhân vật chính trong cả 7 tập truyện, cho thấy bất kỳ ai cũng có thể vượt qua bi kịch và trở nên tốt đẹp hơn bên cạnh bạn bè và gia đình mới của mình. Ảnh: Empire Magazine.
James Bond - Jame Bond của Ian Fleming: Được sáng tạo bởi Ian Fleming, James Bond là sĩ quan tình báo phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm trong mọi câu chuyện. Anh xuất hiện lần đầu trên báo in vào năm 1953 trong Casino Royale, sau đó là 11 tiểu thuyết và hai tập truyện ngắn. Chỉ 9 năm sau, Bond xuất hiện trên màn ảnh rộng và đã được ít nhất 6 diễn viên khác thủ vai kể từ đó. Bond không chỉ là hiện thân của một điệp viên lão luyện mà còn là tay chơi sắc sảo, bắt giữ những kẻ xấu và giành được tình yêu chỉ trong một nốt nhạc. Ảnh: Variety.
Indiana Jones - Loạt Indiana Jones của Max McCoy: Là ông hoàng của dòng tiểu thuyết phiêu lưu và khám phá, Jones là một nhà khảo cổ học, người luôn làm mọi cách để tìm kiếm những cổ vật. Jones xuất hiện lần đầu trong cuốn sách The Raiders of the Lost Ark năm 1981, và được chuyển thể thành phim cùng năm. Harrison Ford vào vai Indy, thể hiện rõ sự dí dỏm và mạnh mẽ của nhân vật. Indiana Jones không chỉ là nhà khảo cổ học mà còn là nhà thám hiểm nhiệt huyết, hết mình vì công việc. Ảnh: Mensjournal.
Hamlet - Hamlet của William Shakespeare: Đây là nhân vật chính trong vở kịch Hamlet, một trong những vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare, đã xuất hiện trong hơn 50 phim chuyển thể từ vở bi kịch này kể từ khi ra mắt. Người này đấu tranh với sự bất công và trả thù cho cha mình, thể hiện sự giằng xé nội tâm phức tạp. Giữa những lời lẽ cay nghiệt và sự căm ghét, cùng với lòng trung thành và sự chân thật, Hamlet cho thấy con người là một tập hợp những cảm xúc, cả tốt lẫn xấu. Ảnh: The Criterion Collection.
Sherlock Holmes - Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle: Được sáng tạo bởi Arthur Conan Doyle, Holmes là một thám tử ở phố Baker với óc quan sát và khoa học đáng kinh ngạc. Phá án xuất sắc hơn bất kỳ ai, Holmes được yêu mến bởi trí tuệ sắc bén và tính cách có phần cứng rắn, rất hợp với bác sĩ John Watson. Theo thời gian, Holmes trở thành nhân vật kinh điển với hơn 200 bộ phim chuyển thể Sherlock Holmes, trong đó bộ phim Trò Chơi Bóng Tối (A Game of Shadows) năm 2011 là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất. Ảnh: Geek Culture.
