7 nhân vật kinh điển 'đại diện' từng thể loại văn học

James Bond - Jame Bond của Ian Fleming: Được sáng tạo bởi Ian Fleming, James Bond là sĩ quan tình báo phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm trong mọi câu chuyện. Anh xuất hiện lần đầu trên báo in vào năm 1953 trong Casino Royale, sau đó là 11 tiểu thuyết và hai tập truyện ngắn. Chỉ 9 năm sau, Bond xuất hiện trên màn ảnh rộng và đã được ít nhất 6 diễn viên khác thủ vai kể từ đó. Bond không chỉ là hiện thân của một điệp viên lão luyện mà còn là tay chơi sắc sảo, bắt giữ những kẻ xấu và giành được tình yêu chỉ trong một nốt nhạc. Ảnh: Variety.