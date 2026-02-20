600.000 khách đến Hà Nội trong 5 ngày nghỉ Tết

Gần 600.000 lượt khách đổ về Hà Nội chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo nên nhịp du lịch sôi động với hàng loạt di tích, lễ hội và sản phẩm trải nghiệm mới.

Khách Ấn Độ tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm 2024. Ảnh: Việt Linh.

Du lịch Hà Nội khởi đầu năm mới bằng những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi lượng khách và doanh thu đều tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 14 đến 18/2, Thủ đô đón khoảng 593.700 lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt 111.200 lượt, tăng tới 51,4%, cho thấy sức hút ngày càng rõ rệt của Hà Nội trên bản đồ du lịch khu vực. Khách nội địa vẫn duy trì nhịp tăng ổn định, góp phần đưa tổng thu từ du lịch ước đạt 2.231 tỷ đồng , tăng gần 20%.

Không khí lễ hội lan tỏa khắp các di tích, bảo tàng và không gian văn hóa khi toàn bộ điểm tham quan trên địa bàn thành phố đồng loạt mở cửa phục vụ du khách. Nhiều đơn vị chú trọng nâng cao trải nghiệm bằng cách kết hợp trình diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu làng nghề và di sản phi vật thể, giúp hành trình du xuân trở nên sâu sắc hơn. Những hoạt động như Hội chữ Xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” tại Hoàng thành Thăng Long hay không gian tái hiện Tết xưa ở Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây đã tạo nên dòng chảy văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người tham quan.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa những ngày lễ lớn. Ảnh: Đinh Hà.

Chuỗi sự kiện trải dài khắp Thủ đô khiến nhiều điểm đến luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Chỉ trong vài ngày đầu năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đón hơn 34.000 lượt khách, Hoàng thành Thăng Long gần 8.000 lượt, Nhà tù Hỏa Lò hơn 7.000 lượt và nhiều di tích khác cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Những con số này phản ánh đà phục hồi vững chắc của du lịch Hà Nội, đồng thời cho thấy nhu cầu trải nghiệm văn hóa ngày càng lớn trong dịp đầu xuân.

Song song với các hoạt động lễ hội, thành phố còn triển khai chính sách kích cầu bằng việc miễn phí tham quan 17 danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử từ ngày 20 đến 22/2.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chủ trương này nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận nhiều hơn với giá trị di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô và thúc đẩy du lịch văn hóa đầu năm. Danh sách miễn phí bao gồm nhiều điểm nổi tiếng như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, làng cổ Đường Lâm hay chùa Tây Phương...