Đại sứ Pháp viết thư pháp, đánh trống sấm tại Văn Miếu

Đại sứ Pháp cũng ghi nhận những thành tựu hợp tác giữa hai nước trong năm qua, đặc biệt là các hoạt động hợp tác và trao đổi giữa hai nước trong thời gian gần đây như chuyến thăm Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân, thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến công tác dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 và các hoạt động song phương tại Pháp... Ông nhấn mạnh sự phát triển tích cực của quan hệ song phương và kỳ vọng rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới. Đại sứ cũng tin tưởng vào những mục tiêu, tham vọng được các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời khẳng định Pháp luôn đồng hành và hỗ trợ các mục tiêu cải cách của Việt Nam.