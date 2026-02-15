Đại sứ Pháp viết thư pháp, đánh trống sấm tại Văn Miếu

|
Những ngày tháng 12 âm lịch, Đại sứ Pháp Olivier Brochet có chuyến thăm tới khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Tại vườn bia Tiến sĩ, Đại sứ Pháp Olivier Brochet dành sự chăm chú khi nghe giới thiệu về 82 tấm bia Tiến sĩ, nơi được ghi danh là Di sản Tư liệu Thế giới.
Ngay sau đó, Đại sứ Pháp chụp ảnh lưu niệm trước giếng Thiên Quang và Khuê Văn Các.
Chuyến thăm của Đại sứ Pháp tại Văn Miếu là dịp dể tôn vinh tình hữu nghị Pháp - Việt, ghi nhận những thành tựu hợp tác giữa hai nước và trao đổi về triển vọng hợp tác cũng như vị thế của nước Pháp và Việt Nam trên trường quốc tế.
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhấn mạnh tầm quan trọng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam là nét đẹp văn hóa lâu đời, là dịp để người dân Việt Nam sum vầy hạnh phúc cùng gia đình. Đại sứ Pháp cũng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới người dân Việt Nam.
Đại sứ Pháp cũng ghi nhận những thành tựu hợp tác giữa hai nước trong năm qua, đặc biệt là các hoạt động hợp tác và trao đổi giữa hai nước trong thời gian gần đây như chuyến thăm Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân, thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến công tác dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 và các hoạt động song phương tại Pháp... Ông nhấn mạnh sự phát triển tích cực của quan hệ song phương và kỳ vọng rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới. Đại sứ cũng tin tưởng vào những mục tiêu, tham vọng được các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời khẳng định Pháp luôn đồng hành và hỗ trợ các mục tiêu cải cách của Việt Nam.
Đại sứ Pháp tham quan khu trưng bày “Khơi nguồn đạo học”, nơi giới thiệu đến hơn 300 tài liệu, hiện vật, chia 4 phần nội dung theo dòng lịch sử tái hiện cuộc đời và những đóng góp cho nền giáo dục của vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, thầy giáo Chu Văn An và những người có tầm ảnh hưởng như Nguyên phi Ỷ Lan, danh nhân khoa bảng Lê Văn Thịnh, Thân Nhân Trung, Lương Thế Vinh...
Đại sứ Olivier Brochet tiếp tục thăm khu Thái Học, nơi từng đào tạo nhiều nhân tài cho nước Việt trong thời phong kiến.
Tại đây, Đại sứ Pháp được trải nghiệm học viết thư pháp.
Cán bộ Văn Miếu trao tặng bức thư pháp tới Đại sứ Olivier Brochet.
Đại sứ Pháp trải nghiệm đánh trống sấm bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân có công lao to lớn đối với đất nước Việt Nam xưa, nhất là truyền thống hiếu học của dân tộc.
Đại sứ Pháp Olivier Brochet tham quan khu trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm trưng bày các tác phẩm ngựa gỗ Tây Nguyên giữ nguyên dấu đục, nét tạc thô ráp, không sơn phết, không che giấu vân gỗ tự nhiên.
Tại gian thờ nhà giáo Chu Văn An, Đại sứ Pháp Olivier Brochet thực hiện nghi lễ dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân.
Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu (Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám) tặng quà lưu niệm tới ông Olivier Brochet, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp trong việc hợp tác và hỗ trợ ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm tại khu di tích.
