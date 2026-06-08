6 tháng, 3 đại sự kiện: Cần Giờ chưa bao giờ sôi động đến thế

Trong vòng chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Green Paradise đã liên tiếp tổ chức 3 sự kiện quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn lượt khách và mang đến sức sống mới cho Cần Giờ.

Ngày 6/6 vừa qua, lễ hội Paradise Summer Fest tại Vinhomes Green Paradise khép lại với gần 15.000 lượt khách tham dự, đánh dấu một trong những sự kiện vui chơi - giải trí quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Cần Giờ trong một ngày.

Suốt từ sáng đến tối, Paradise Summer Fest duy trì sức nóng với chuỗi trải nghiệm liên hoàn dành cho mọi lứa tuổi. Du khách được hòa mình vào "đại dương bay" trên bầu trời Cần Giờ, giải nhiệt cùng lễ hội nước, khám phá không gian ẩm thực ven biển và khép lại ngày hội bằng đại nhạc hội bùng nổ với sự góp mặt của dàn ca sĩ nổi tiếng Văn Mai Hương, Anh Tú, Mỹ Mỹ và Ricky Star.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là màn trình diễn hơn 300 cánh diều khí động học khổng lồ mô phỏng các sinh vật biển như cá voi, cá heo, bạch tuộc hay cá đuối manta. Ngay trong khuôn khổ lễ hội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức trao bằng xác lập kỷ lục cho CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ với hạng mục trình diễn diều khí động học có số lượng lớn nhất Việt Nam.

Người dân và du khách tham gia đại tiệc bên biển Paradise Summer Fest tại Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sức sống mới của vùng biển Cần Giờ

Theo ban tổ chức, Paradise Summer Fest chỉ là điểm khởi đầu cho chuỗi trải nghiệm mùa hè tại Vinhomes Green Paradise. Trong thời gian tới, nơi đây sẽ tiếp tục trở thành sân khấu của các lễ hội, sự kiện thể thao, giải trí và hoạt động cộng đồng quy mô lớn.

Thực tế, Paradise Summer Fest không phải là sự kiện đầu tiên tạo nên sức hút cho khu vực này. Trước đó, đầu tháng 5, giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ đã quy tụ hơn 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống VnExpress Marathon đưa một giải đấu về Cần Giờ, với cung đường "chạm biển - xuyên rừng" độc đáo được nhiều runner đánh giá là một trong những cung đường đẹp nhất khu vực phía Nam.

Giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ diễn ra hồi tháng 5 quy tụ hơn 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

Trong dịp đầu năm, Lễ hội Xuân Cần Giờ - Green Paradise Tet Fest kéo dài suốt nhiều tuần liên tiếp cũng đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, vui chơi và trải nghiệm.

Nếu cộng dồn các chương trình đã tổ chức, chỉ trong chưa đầy nửa năm, Vinhomes Green Paradise đã trở thành tâm điểm của hàng loạt sự kiện quy mô lớn, đưa cả trăm nghìn lượt khách đến với Cần Giờ. Với nhiều người dân địa phương, đây là con số từng rất khó hình dung ở vùng biển vốn được xem là khá trầm lắng của TP.HCM trước đây.

Những dòng người liên tục đổ về không chỉ tạo nên không khí sôi động cho các sự kiện mà còn góp phần đưa Cần Giờ xuất hiện thường xuyên hơn trên bản đồ du lịch, vui chơi và giải trí của khu vực.

Điểm mấu chốt giúp Cần Giờ "lột xác"

Điều đáng chú ý là tất cả những sự kiện trên đều diễn ra khi Vinhomes Green Paradise mới chỉ khởi công hơn một năm. Thay vì chờ đến khi hoàn thiện toàn bộ dự án mới vận hành các hoạt động thu hút khách, chủ đầu tư lựa chọn cách đưa các sự kiện, lễ hội, hoạt động cộng đồng và dòng khách đến khu vực ngay từ những giai đoạn đầu tiên. Đây cũng là lý do nhiều người cho rằng Vinhomes Green Paradise không chỉ đang xây dựng một đô thị mới, mà còn đang từng bước kiến tạo sức sống mới cho cả vùng biển Cần Giờ.

Hiệu ứng từ chiến lược này đang ngày càng hiện rõ. Vào mỗi dịp cuối tuần hay những thời điểm diễn ra sự kiện lớn, lượng khách tăng mạnh giúp nhiều hàng quán, dịch vụ ăn uống, lưu trú và hoạt động kinh doanh địa phương trở nên nhộn nhịp hơn. Người dân ở đây cho biết lượng khách đến Cần Giờ trong thời gian gần đây tăng đáng kể so với trước.

Tại Paradise Summer Fest, nhiều du khách cũng bày tỏ sự bất ngờ trước sự thay đổi của khu vực. "Tôi từng nghĩ Cần Giờ khá ít hoạt động. Nhưng khi đến đây, tôi thấy không khí rất khác, đông vui, nhộn nhịp và có cảm giác như một điểm đến du lịch mới đang dần hình thành", chị Thanh Nga (28 tuổi, phường An Khánh) chia sẻ.

Không chỉ du khách, nhiều khách hàng và nhà đầu tư cũng đánh giá cao cách phát triển của dự án. Anh Minh Quân (46 tuổi) - một khách hàng đã mua sản phẩm tại Vinhomes Green Paradise - cho biết ban đầu khi quyết định xuống tiền, anh cũng chưa hình dung Cần Giờ sẽ thay đổi nhanh như vậy. "Nhưng vì tin tưởng vào uy tín của chủ đầu tư và tiềm năng khu vực nên tôi vẫn lựa chọn đồng hành từ sớm. Bây giờ, mỗi lần quay lại dự án, tôi đều thấy quyết định của mình là đúng", anh nói.

Tiến độ xây dựng nhanh chóng tại Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Quỳnh Danh.

Điều khiến anh Quân ấn tượng nhất là tốc độ thay đổi của khu vực bởi chỉ hơn một năm trước nơi đây vẫn là vùng nước mênh mang. Đến nay, những tuyến đường lớn đã hiện hữu, các hạng mục đầu tiên đang dần thành hình. "Ngay cả với các dự án thông thường, tốc độ này đã rất ấn tượng, còn với một dự án lấn biển quy mô hàng nghìn ha thì càng cho thấy năng lực triển khai và quyết tâm rất lớn của chủ đầu tư", anh nói.

Theo quy hoạch, Vinhomes Green Paradise có quy mô khoảng 2.870 ha và được định hướng trở thành siêu đô thị du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tại cửa ngõ biển TP.HCM. Sau khoảng 14 tháng triển khai, nhiều hạng mục hạ tầng và các khu đầu tiên đã dần hiện hữu.

Trong tương lai, dự án dự kiến phát triển hàng loạt công trình biểu tượng như công viên giải trí VinWonders quy mô 122 ha với gần 200 trò chơi, biển hồ Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha, nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, cảng tàu quốc tế Landmark Harbour, hai sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế cùng tòa tháp biểu tượng cao 108 tầng.

Khi hoàn thiện, các công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Cần Giờ trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô quốc tế, hướng tới mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết địa phương đang đồng thời triển khai nhiều nhóm giải pháp về hạ tầng, mô hình đô thị và nguồn nhân lực nhằm đón đầu làn sóng đầu tư và phát triển du lịch.

Theo bà, việc nhiều dự án quy mô lớn được triển khai trên địa bàn đang tạo tiền đề để Cần Giờ từng bước chuyển từ điểm đến du lịch cuối tuần thành khu vực dịch vụ - du lịch hoạt động quanh năm.

Vinhomes Green Paradise hướng tới mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Nguyễn Hữu Ân, Phó trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM cũng nhìn nhận Cần Giờ đang dần trở thành mắt xích chiến lược trong không gian phát triển mới của ngành du lịch thành phố. Theo ông, các dự án đầu tư quy mô lớn sẽ góp phần bổ sung những cấu phần còn thiếu của điểm đến như hệ thống lưu trú chất lượng cao, trung tâm hội nghị - hội thảo, vui chơi giải trí, mua sắm và nghỉ dưỡng.

Đây là điều kiện quan trọng để chuyển dịch cơ cấu khách từ tham quan ngắn ngày sang lưu trú dài ngày, đồng thời nâng cao khả năng thu hút các phân khúc khách có mức chi tiêu cao như khách MICE, khách nghỉ dưỡng cao cấp và khách quốc tế.

Cùng với các công trình hạ tầng chiến lược như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP.HCM và mạng lưới giao thông liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội trở thành một cực tăng trưởng mới của TP.HCM. Trong bức tranh đó, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hạt nhân, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư và mở rộng dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Nhìn từ những lễ hội, giải chạy và sự kiện đã diễn ra trong thời gian qua, có thể thấy quá trình "đánh thức" vùng biển Cần Giờ đang diễn ra nhanh hơn nhiều người từng nghĩ. Với tiến độ hiện nay, du khách có lẽ sẽ không phải chờ quá lâu để chứng kiến sự xuất hiện của một điểm đến mới mang tầm vóc quốc tế ngay tại cửa ngõ biển TP.HCM.