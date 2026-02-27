6 người ở TP.HCM nhập cấp cứu sau khi ăn bánh mì

Sáu người nhập viện rải rác trong cùng một ngày với biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cùng một cơ sở. Một ca phải nhập viện theo dõi.

Bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Ngày 27/2, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 6 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, nhập viện rải rác từ 7h30 đến 16h cùng ngày, với các biểu hiện xuất hiện sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân được tiếp nhận, xử trí ban đầu và theo dõi tại khoa Cấp cứu.

Theo khai thác yếu tố dịch tễ, cả 6 trường hợp đều sử dụng bánh mì tại cùng một cơ sở trước khi khởi phát triệu chứng. Nhóm bệnh nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có một Việt kiều về nước thăm thân. Độ tuổi dao động từ 30 đến 63.

Khi nhập viện, các bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu lỏng nhiều lần. Một số trường hợp sốt cao đến 39 độ C, kèm dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình. Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường ruột, rối loạn điện giải; ghi nhận một trường hợp hạ kali máu gây co cơ. Chưa phát hiện ca sốc nhiễm trùng hoặc biến chứng nặng.

Sau xử trí ban đầu, 2 bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt đã được xuất viện và hướng dẫn theo dõi tại nhà. Một trường hợp lâm sàng chưa ổn định được chỉ định nhập viện tiếp tục điều trị. Các ca còn lại đang được theo dõi tại khoa.

Bệnh viện cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lâm sàng của các bệnh nhân. Đồng thời, đơn vị khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo điều kiện bảo quản, chế biến hợp vệ sinh. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế kịp thời.