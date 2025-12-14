6 loại đồ uống khi đói giúp hạ axit uric

Tăng axit uric là nguyên nhân dẫn tới bệnh gout và sỏi thận. Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn và thuốc theo chỉ định bác sĩ, một số đồ uống tự nhiên có thể hỗ trợ giảm axit uric.

Axit uric là sản phẩm của quá trình phân hủy purin – hợp chất tự nhiên trong cơ thể và một số thực phẩm.

Thông thường, thận lọc axit uric và đào thải qua nước tiểu. Khi quá trình này không hiệu quả, axit uric tích tụ trong máu (tăng uric máu), có thể lắng đọng dưới dạng tinh thể trong khớp và mô, gây viêm, đau và sưng (đặc trưng của bệnh gout) hoặc góp phần hình thành sỏi thận.

Việc kiểm soát nồng độ axit uric cao không chỉ giúp giảm triệu chứng đau khớp mà còn hỗ trợ chức năng thận và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài. Đây là lý do người dân cần hiểu rõ vai trò của lối sống và dinh dưỡng, bên cạnh điều trị y tế chính thống.

Đồ uống nào giúp giảm axit uric cao?

Nước ấm

Nước không chỉ đơn thuần là đồ uống (mà còn là cơ sở của mọi chiến lược giảm axit uric) có tác dụng giúp thận thải trừ axit uric dư thừa hiệu quả hơn, bằng cách làm tăng thể tích nước tiểu, từ đó đẩy nhanh quá trình loại bỏ chất thải.

Uống đủ nước mỗi ngày giúp giảm nguy cơ sỏi thận, hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng điện giải; nên uống 300 - 500 ml nước ấm ngay khi thức dậy.

Lưu ý: Người cao tuổi hoặc có bệnh thận nên tham khảo bác sĩ về lượng nước phù hợp.

Nước chanh ấm

Uống nước chanh ấm khi đói là một trong những đồ uống tự nhiên tốt cho người tăng axir uric. Nước chanh giàu vitamin C có thể hỗ trợ khả năng phân hủy và thải axit uric qua nước tiểu. Vitamin C được chứng minh giúp tăng thải trừ và có thể giảm nhẹ nồng độ axit uric trong cơ thể.

Pha ½ – 1 quả chanh vắt vào 200–300 ml nước ấm, uống lúc bụng đói mỗi sáng. Đây là lựa chọn đơn giản, dễ thực hiện và an toàn cho hầu hết người lớn khỏe mạnh.

Trà xanh

Trà xanh (green tea) chứa polyphenol – chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm và có thể giảm nhẹ hoạt động sản xuất axit uric. Uống 1 tách trà xanh không đường vào buổi sáng khi bụng đói là tốt nhất. Bên cạnh đó, trà xanh còn hỗ trợ trao đổi chất, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính khác.

Lưu ý: Tránh thêm đường – đường ngọt vào trà xanh, vì có thể làm tăng mức axit uric.

Nước ép dưa chuột

Dưa chuột là nguồn nước và khoáng chất tự nhiên. Hàm lượng nước cao giúp cơ thể được dưỡng ẩm tối ưu, thúc đẩy thận lọc và bài tiết axit uric. Cách làm: Ép dưa chuột tươi, lọc lấy nước uống khi đói. Ngoài ra, dưa chuột giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm và cân bằng điện giải. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả người đang muốn kiểm soát cân nặng hoặc duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Nước ép cà rốt

Cà rốt là nguồn beta-carotene và khoáng chất. Chất chống oxy hóa giúp giảm viêm; kali giúp cân bằng pH và hỗ trợ chức năng thận quan trọng trong kiểm soát axit uric. Beta-carotene còn được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, có lợi cho miễn dịch tổng thể. Cách dùng: Ép nước cà rốt tươi và uống khi bụng đói, có thể pha thêm chút nước lọc nếu quá ngọt.

Nước ép cherry

Anthocyanin trong cherry có đặc tính chống viêm mạnh, được chứng minh liên quan tới giảm nồng độ uric trong máu và giảm tần suất cơn gout. Uống 240–300 ml nước ép cherry (không đường) mỗi ngày, tốt nhất trong thời gian có triệu chứng gout. Đây là lựa chọn có bằng chứng khoa học rõ ràng nhất trong nhóm đồ uống tự nhiên, nhưng đường tự nhiên trong nước ép cũng cần được kiểm soát.

Lưu ý khi sử dụng đồ uống ở người tăng axit uric

Người có bệnh thận mạn tính, sỏi thận calcium oxalat, hoặc viêm dạ dày nên tham khảo bác sĩ trước khi thay đổi chế độ uống.

Không dùng các thức uống này thay thế thuốc điều trị nếu bác sĩ đã chỉ định.

Tránh lạm dụng đồ uống có đường hoặc nước ép công nghiệp – đường fructose cao có thể làm tăng sản sinh purin và axit uric.

Đồ uống là một phần trong chiến lược tổng thể phòng ngừa và kiểm soát axit uric. Việc dùng các đồ uống tự nhiên trên khi đói vào buổi sáng có thể hỗ trợ thận bài tiết axit uric, giảm viêm và cải thiện triệu chứng lâm sàng khi kết hợp với lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, cần tham vấn bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi áp dụng rộng rãi, nhất là với những người đang dùng thuốc kiểm soát axit uric.