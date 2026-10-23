6 kẻ sừng sỏ chưa từng giáp mặt Goku trong 'Dragon Ball'

Xuyên suốt lịch sử Dragon Ball, Goku gần như là tâm điểm của mọi trận huyết chiến. Thế nhưng vẫn có những kẻ ác mà Khỉ con chưa đụng độ.

Khi Goku vắng mặt sẽ là lúc để các nhân vật khác bước ra ánh sáng.

Nếu xét theo tiến trình gia tăng sức mạnh của các chiến binh Z, những cái tên dưới đây chắc chắn sẽ là chướng ngại vật lớn. Giống khi Raditz mới tới Trái Đất, hắn gần như đã quét sạch mọi chiến binh một cách dễ dàng, và chỉ bị tiêu diệt khi Goku và Piccolo hợp lực tác chiến. Dẫu vậy, không bộ manga nào ép nhân vật chính phải đánh nhau với tất cả đối thủ phản diện. Đôi khi, sự vắng mặt của họ lại là cơ hội để những người khác tỏa sáng.

Bộ đôi tay sai đắc lực của Frieza

Một trong những điểm cuốn hút nhất của arc Hành tinh Namek là việc tác giả mạnh tay đẩy Goku ra khỏi trung tâm cuộc chiến. Trọng trách thu thập ngọc rồng, đối kháng kẻ địch hoàn toàn được trao lên vai Gohan, Krillin và phần nào đó là Vegeta - dù hai bên không chung mục đích cuối cùng.

Không khó hình dung khi nhóm chiến binh Z nhanh chóng bị áp đảo bởi dàn tay sai tinh nhuệ của Frieza. Nổi bật nhất là Dodoria và Zarbon - bộ đôi chuyên xử lý những "nhiệm vụ bẩn". Vô tình, sự hiện diện của hai ác nhân này lại trở thành bao cát hoàn hảo để Vegeta rèn giũa sức mạnh.

Sau khi dễ dàng gạch tên Dodoria, Hoàng tử Saiyan đã trải qua một trận "thập tử nhất sinh" trước dạng biến hình quái vật của Zarbon. Phải rất vất vả và nhờ vào đặc tính độc đáo của người Saiyan, Vegeta mới có thể hồi sinh mạnh mẽ và kết liễu kẻ thù ở trận tái đấu. Đến khi Goku kịp đặt chân lên Namek, bộ đôi tay sai này đã “bay màu” từ lâu.

Triều đại độc tài bị dập tắt trong chớp mắt

Sau sự kiện Namek, số phận của Goku vẫn là một dấu hỏi lớn khi cả hành tinh bị nổ tung. Giữa lúc tất cả đang lo lắng, bối rối, cơn ác mộng mang tên Frieza bất ngờ hồi sinh dưới dạng nửa sinh học nửa máy móc. Đáng sợ hơn, người đi ngay sau hắn là King Cold - cha đẻ của tên độc tài vũ trụ này.

Khi cả hai cha con bạo chúa hợp lực, sức mạnh của chúng là không thể bàn cãi. Trong bối cảnh Goku đang mất tích, ai sẽ là người đứng ra lĩnh ấn tiên phong? Câu trả lời là Future Trunks.

Chàng thanh niên bí ẩn xuất hiện bất ngờ và khiến mọi người chao đảo khi biến thành Super Saiyan; nên nhớ tại thời điểm đó mới chỉ có Goku đạt được trạng thái thần thánh này. Cuối cùng, chỉ trong chớp mắt, cả Frieza ở dạng bán sinh học và cha hắn - King Cold - đều bị cắt ngọt theo đúng nghĩa đen. Trận chiến kết thúc quá chóng vánh, dập tắt hoàn toàn cơ hội để Goku có một màn so găng tử sinh với cựu vương vũ trụ.

Dàn Android sát thủ vô duyên với Khỉ con

Trunks trở về quá khứ cốt để cảnh báo thảm họa về đám robot sát thủ Android. Tuy nhiên, Goku mắc phải căn bệnh quái ác và phải “dưỡng thương” trong phần lớn thời gian cuộc xâm lăng kẻ thù.

Khoảng trống khổng lồ do anh để lại buộc các chiến binh Z khác phải đối đầu với Số 17 và Số 18. Tuy nhiên, nhiệm vụ này có phần quá sức với họ vào thời điểm đó, ngay cả những người mạnh nhất như Vegeta hay Piccolo cũng không phải đối thủ của chúng và bị đánh cho tơi tả.

Sau này, khi Goku bình phục và bước ra từ Phòng Tập Thời Gian, tâm điểm của mạch truyện đã chuyển hoàn toàn sang Cell khiến cho Khỉ con cũng không thể giao chiến cùng bộ đôi robot sát thủ ấy. Về sau, Android 18 "quay xe" phục thiện và kết hôn với Krillin. Viễn cảnh đối đầu giữa cô và Goku mãi mãi nằm lại trong trí tưởng tượng của độc giả.

Android 16 - Cỗ máy sát thủ hoàn hảo

Khi dòng thời gian bị xáo trộn đã đánh thức một loạt người máy ngoài dự kiến, điển hình là Android 16. Đây là một cỗ máy thuần cơ khí 100%, được Tiến sĩ Gero lập trình với một mục tiêu tối thượng: Ám sát Son Goku.

Được tạo hình dựa trên người con trai đã khuất của Gero, Số 16 mang vẻ ngoài hầm hố nhưng lại sở hữu tâm hồn hướng thiện, chuộng hòa bình. Gác lại mệnh lệnh truy sát, anh đã dốc toàn lực hỗ trợ chiến binh Z chống lại Cell, thậm chí đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

Sự hy sinh bi tráng của cỗ máy sát thủ này đã trở thành ngòi nổ cảm xúc, đẩy Gohan lên trạng thái Super Saiyan 2. Còn về Android 16, bản thân anh chưa từng chạm mặt mục tiêu cần ám sát và trận huyết chiến được cài đặt kia đã vĩnh viễn bị chôn vùi.

Dabura - Vua Quỷ quyền năng dưới trướng Babidi

Trong Arc Majin Buu, cốt truyện được xây dựng với hệ thống nhân vật đa dạng và tương đối phức tạp. Và trong đó không thiếu những cao thủ. Để tiếp cận Buu, nhóm chiến binh Z phải vượt qua tháp thử thách: Vegeta hạ Pui Pui, Goku dọn dẹp Yakon, còn Gohan nhận trọng trách đối đầu Dabura.

Là cựu Chúa tể Ma giới, Dabura sở hữu kho chiêu thức dị biệt như Ngọn Lửa Ma Thuật hay ngón đòn Nước Bọt Biến Đá. Cuộc so tài với Dabura của Gohan bị nhiều độc giả đánh giá là điểm trừ khi cậu không thể hiện được hết những tiềm năng từ Arc Cell.

Cùng lúc đó, Goku lại đang bận bịu giải quyết ân oán với Majin Vegeta, không thể hỗ trợ con trai. Trớ trêu thay, kẻ kết liễu Vua Quỷ lại chính là Majin Buu khi hắn biến Dabura thành chiếc bánh quy khổng lồ. Với sức mạnh được định giá ngang ngửa Cell Hoàn Thiện, Dabura chắc chắn là một "đối tác" đánh đấm lý tưởng nếu Goku có thời gian rảnh tay.

Cell Max - Cỗ máy hủy diệt của quân đoàn Red Ribbon

Bom tấn Dragon Ball Super: Super Hero mang đến một nước đi kịch bản vô cùng táo bạo: Cố tình "cách ly" Goku và Vegeta ở hành tinh Beerus và sân khấu chính được nhường lại trọn vẹn cho Gohan và Piccolo.

Quyết định độc đáo này ép Gohan và cô con gái nhỏ Pan phải tự mình dọn dẹp tàn dư của quân đoàn Ruy Băng Đỏ - gợi nhớ lại chiến tích san bằng tổ chức này năm xưa của chính Goku khi còn bé. Đổi lại, Goku mất đi cơ hội chạm trán bộ đôi Gamma và "trùm cuối" Cell Max.

Bị dồn vào đường cùng trước con quái vật khổng lồ, cả Gohan và Piccolo buộc phải vượt qua giới hạn với hai trạng thái biến hình mới là Gohan Beast và Orange Piccolo. Sự hiện diện của Goku chắc chắn sẽ khiến cục diện dễ thở hơn, dù chưa thể khẳng định anh có "gánh" nổi Cell Max hay không. Dù vậy, viễn cảnh một Goku dùng Bản Năng Vô Cực hóa khổng lồ đọ tay đôi với Cell Max vẫn là giấc mơ cháy bỏng của hàng triệu người hâm mộ.