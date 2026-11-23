Vegeta từng dồn toàn bộ cơn thịnh nộ của mình vào một đòn đánh để tấn công Perfect Cell. Và đó chính là Final Flash (tạm dịch: Ánh chớp chết chóc). Ngay lập tức, Trunks và Krillin đều nhận ra sự đáng sợ của chiêu thức này khi nó đủ khả năng để thổi bay Trái Đất. Đáng tiếc, mạnh mẽ đến vậy nhưng Final Flash vẫn chưa đủ để kết liễu kẻ phản diện. Nếu không nhờ vào khả năng tái tạo thượng thừa, Cell rất có thể đã gục ngã trước tuyệt kỹ của hoàng tử Saiyan. Ngoài ra, trong Dragon Ball Super, Future Trunks cũng học được chiêu thức này và sử dụng nó lên Zamasu.