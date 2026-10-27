Đây có phải là sai lầm lớn nhất của Dragon Ball?

Xuyên suốt Dragon Ball, Goku vẫn luôn là người khai phá những nấc thang sức mạnh mới. Thế nhưng, mô típ đó có thực sự chính xác?

Gohan luôn là nhân vật dành được nhiều sự yêu mến và kỳ vọng của độc giả.

Trong thế giới Ngọc rồng, Son Goku được biết đến như một kẻ võ si - đam mê theo đuổi sức mạnh đến cực hạn và luôn duy trì hành trình luyện tập không ngừng nghỉ để vươn tới đỉnh cao. Bám đuổi gắt gao ngay phía sau anh là Vegeta, và gần đây nhất là sự xuất hiện của quái thú Broly - người đã thể hiện sức mạnh hủy diệt vượt tầm kiểm soát.

Thế nhưng, giữa cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt ấy, có một chiến binh chưa bao giờ thực sự bộc lộ hết tiềm năng tuyệt đối của mình, và đó chính là Gohan. Liệu rằng việc bỏ lại nhân vật mang theo bao kỳ vọng này có phải một sai lầm hay không?

Gohan: Khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng giữa đường đứt gánh

Hành trình vươn lên của Gohan đáng lẽ đã không dừng lại sau Arc Cell. Khi đó, cậu bé lai Saiyan này mới chỉ là một đứa trẻ nhưng đã đạt được trạng thái Super Saiyan 2 và thổi bay siêu phản diện Cell.

Đáng tiếc, chỉ vài năm sau, cậu bỗng dưng lùi về phía sau “hậu trường” để đi theo con đường học giả thay vì chuyên tâm nhiều hơn với việc rèn luyện võ thuật.

Dù sau này Gohan thỉnh thoảng vẫn xuất hiện mỗi khi kẻ thù đánh tới, có thể nói đà thăng tiến của cậu thực chất đã bị chặn lại đứt gãy hoàn toàn. Ở một dòng thời gian khác, rất có thể Gohan mới là người vươn lên.

Goku chưa bao giờ chủ động yêu cầu ai đó gánh vác trọng trách bảo vệ thế giới thay mình. Tuy nhiên, chính Gohan cậu con trai cả đã chứng minh bản thân đủ sức làm điều đó, đặc biệt là màn quyết chiến với Perfect Cell.

Sự nghiệp võ thuật của cậu bắt nguồn từ nghịch cảnh khi Goku tử trận trong Arc Saiyan. Dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của Piccolo, Gohan tiếp thu cực nhanh. Về sau, Gohan cũng là một trong những nhân tố chủ chốt giúp “câu giờ” trước Đại đế Frieza để tạo cơ hội cho Goku trở lại và kết liễu tên bạo chúa.

Gohan Beast sẽ là bước đệm hoàn hảo để mạch truyện tiếp tục khai thác sức mạnh của Gohan.

Bước sang Arc Cell, độc giả nhận ra Gohan còn sở hữu trái tim thuần khiết hơn cả cha mình. Trải qua vô số bi kịch, chứng kiến người thân bạn bè bị hành hạ, chỉ cần một mồi lửa cuối cùng từ Cell, cậu đã bộc phát cơn thịnh nộ. Trạng thái Super Saiyan 2 thức tỉnh, đi kèm đòn Kamehameha xé xác kẻ thù đã khẳng định bản lĩnh của một chiến binh hoàn thiện.

Với sự trưởng thành, khả năng kiểm soát cơn giận và tốc độ thăng tiến vượt bậc, chiến binh Z này sở hữu đầy đủ nền tảng để có thể sánh bước cùng Goku. Đáng tiếc, đi theo mạch truyện chính lại là một học sinh chăm chỉ, sau này là một người chồng, người cha chứ không phải là một chiến binh.

Sự chững lại đáng tiếc và màn tái xuất bùng nổ

Việc bỏ bê tập luyện khiến kỹ năng của Gohan bị mai một, nhưng bản năng chiến đấu của cậu vẫn luôn chực chờ bùng nổ mỗi khi tình thế bắt buộc. Khoảng thời gian trì trệ này bị lấp đầy bởi chuyện tình với Videl, quãng thời gian làm siêu anh hùng Great Saiyaman và cuộc sống học đường.

Thực tế, Gohan hoàn toàn có thể vừa làm một người cha tốt, vừa tiếp bước cha mình trên con đường võ thuật thay vì chỉ vùi đầu vào sách vở và cuộc sống bình thương. Không ít độc giả cho rằng, quãng thời gian này đã khiến cậu bỏ lỡ cơ hội tích lũy sức mạnh quý giá.

Tuy nhiên, khi Giải đấu Sức mạnh diễn ra, Gohan vẫn dễ dàng lấy lại vóc dáng nhờ khóa huấn luyện ngắn hạn cùng Piccolo, đồng thời đánh bại hàng loạt cao thủ sừng sỏ.

Trong bom tấn Dragon Ball Super: Super Hero, vấn đề này một lần nữa được đem ra thảo luận. Khi cô bé Pan thắc mắc liệu cha mình có thể mạnh hơn ông nội hay không, Piccolo khẳng định: Đã từng có lúc như vậy, còn hiện tại thì không chắc.

Và khoảnh khắc Pan bị quân đoàn Ruy Băng Đỏ bắt cóc đã trở thành ngòi nổ kích hoạt lại bản năng đầy mạnh mẽ của cậu. Cảnh tượng này khơi gợi lại cái chết của Android 16 năm xưa, đẩy Gohan vào trạng thái bạo nộ.

Trạng thái mới "Gohan Beast" thức tỉnh, Gohan dễ dàng tiêu diệt đối thủ hùng mạnh Cell Max. Một lần nữa, "chàng mọt sách" lại trở thành đấng cứu thế chỉ trong nháy mắt.

Việc Dragon Ball Super mở ra khái niệm Đa vũ trụ là cơ hội tuyệt vời để khai thác những kịch bản giả định về Gohan.

Sẽ ra sao nếu có một dòng thời gian mà cậu tiếp tục rèn luyện và đạt Super Saiyan 3 trước cả cha mình? Sức mạnh của cậu sẽ tiến hóa đến đâu nếu được huấn luyện dưới trướng Thần Hủy diệt Beerus và Thiên sứ Whis?

Thương hiệu Dragon Ball đang tích cực thử nghiệm rất nhiều cốt truyện mới lạ. Việc xây dựng một dòng thời gian phụ, nơi con trai vĩ đại nhất của tộc Saiyan thực sự đạt đến đỉnh cao tuyệt đối, chắc chắn là một nước đi đáng để mong chờ.