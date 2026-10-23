Những trận chiến định hình chiến binh Gohan

“Dragon Ball” chưa bao giờ thiếu vắng những chiến binh mạnh mẽ. Trong số đó, người sở hữu tiềm năng lớn nhất phải kể đến Gohan.

Tiềm năng vô hạn của cậu bé người Saiyan đã được cài cắm ngay từ những ngày đầu xuất hiện, để rồi sau này, Gohan liên tục phá vỡ mọi kỳ vọng và thiết lập nên những chuẩn mực mới cho sức mạnh của bản thân mình.

Thực tế đã có lúc độc giả cảm thấy nghi ngờ đối với chiến binh Z này, bởi cậu chưa thực sự bứt lên được so với mặt bằng chung; Dragon Ball nhiều năm vẫn là sân khấu của Goku và Vegeta. Dẫu vậy, mỗi khi Trái Đất lâm nguy, Gohan sẽ luôn có mặt và sẵn sàng dốc sức.

Gohan vs Recoome: Bài học đẫm máu trên Namek

Nhiều người thường đánh giá thấp những đóng góp của Gohan trong giai đoạn đầu truyện khi cậu thường khá chật vật trước các đối thủ hoặc rất vất vả để có thể sống sót sau các trận chiến với Nappa, Vegeta hay đám tay sai của Frieza.

Đến arc Hành tinh Namek, mọi thứ còn khắc nghiệt với Gohan hơn bất cứ trận đánh nào từng diễn ra ở Trái Đất. Trong lúc chờ Goku ứng cứu, cậu Krillin và Vegeta phải liên minh để đối đầu với Lực lượng Ginyu - biệt đội tinh nhuệ bậc nhất của Frieza. Tuy nhiên, liên minh này nhanh chóng vỡ vụn khi Recoome bước ra sàn đấu. Sau khi đánh cho Vegeta thừa sống thiếu chết, gã khổng lồ này lập tức nhắm đến Gohan.

Theo CBR, cuộc chạm trán này thực chất chỉ là một màn tra tấn đơn phương. Recoome dễ dàng đánh bại Gohan và hành hạ cậu một cách tàn bạo. Dù vậy, việc một cậu bé mới 5 tuổi vẫn có thể tung ra những đòn đánh trả sắc nét trước một con quái vật như Recoome đã chứng minh dòng máu chiến binh kiêu hãnh của người Saiyan vẫn đang chảy trong huyết quản cậu.

Gohan vs Kefla: Trận đánh đỉnh cao tại Giải Đấu Sức Mạnh

Giải Đấu Sức Mạnh trong Dragon Ball Super là một đấu trường sinh tử đa vũ trụ với mức độ rủi ro chưa từng có. Điều thú vị là, diễn biến của giải đấu này trong bản anime và manga lại đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau.

Kefla - cá thể hợp thể bằng khuyên tai Potara giữa Kale và Caulifla - là một trong những thế lực đáng gờm nhất giải. Nếu ở bản anime, Kefla trở thành "bao cát" để Goku thức tỉnh Bản năng Vô cực, thì trong manga, trọng trách xử lý đối thủ này được giao cho Ultimate Gohan.

Cuộc đụng độ giữa Ultimate Gohan và Kefla đã trả lại vị thế đích thực cho chàng học giả trẻ tuổi. Cậu chứng minh mình là người duy nhất ở Vũ trụ 7 (ngoại trừ Goku và Vegeta) đủ sức kìm hãm nguồn sức mạnh cuồng bạo của Kefla. Gohan đã thành công loại bỏ Kefla dù phải đánh đổi bằng việc tự loại chính mình. Đây chắc chắn là một trong những chiến tích vang dội nhất của cậu.

Gohan vs Super Buu: Cảm xúc bùng nổ

Sự kỳ vọng đôi khi là một con dao hai lưỡi. Trong Arc Buu, tác giả đã vẽ ra một kịch bản hoàn hảo cho Gohan với nghi thức khai mở tiềm năng kéo dài đằng đẵng. Sự hồi hộp và phấn khích dâng trào tột độ khi Ultimate Gohan trở lại Trái Đất và áp đảo hoàn toàn Super Buu - điều mà cả Goku lẫn Vegeta đều chưa từng làm được.

Tuy nhiên, thay vì trở thành màn tiến hóa đỉnh cao tiếp nối Arc Cell, trận chiến này lại biến thành một vết gợn lớn. Gohan lặp lại vết xe đổ cũ: ngủ quên trên chiến thắng và hành động quá cảm tính, thiếu kinh nghiệm. Buu đã ranh ma hấp thụ Gotenks và Piccolo để lật ngược thế cờ, và cuối cùng, chính Gohan cũng trở thành nạn nhân tiếp theo bị hắn nuốt chửng.

Gohan vs Cell Max: Quái thú thức tỉnh

Việc Gohan quá mờ nhạt trong Dragon Ball Super đã được đền bù xứng đáng trong bom tấn Super Hero. Bằng cách mạnh tay gạt Goku và Vegeta sang một bên, tác phẩm đã trả lại ánh hào quang cho bộ đôi thầy trò Piccolo - Gohan.

Khi bị dồn vào chân tường trước Cell Max - cỗ máy hủy diệt tối thượng của Red Ribbon - Gohan một lần nữa bộc phát sức mạnh tiềm ẩn khổng lồ. Cậu thức tỉnh được trạng thái Gohan Beast, kết hợp với Piccolo để kết liễu kẻ thù hùng mạnh.

Gohan vs Frieza: Cơn thịnh nộ làm lung lay bạo chúa

Quay trở lại hành tinh Namek, cuộc chiến chống lại Frieza vẫn luôn là một trong những cột mốc vĩ đại nhất của thương hiệu Dragon Ball, nơi khai sinh ra mô-típ phản diện biến hình để gia tăng sức mạnh. Trước khi Goku kịp xuất hiện, nhóm chiến binh Z đã phải gồng mình chống đỡ những dạng thức yếu hơn của Frieza.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cơn thịnh nộ của Gohan bùng nổ dữ dội. Những đòn tấn công bất chấp tính mạng của cậu bé mang dòng máu Saiyan và đỉnh điểm là cú Masenko toàn lực, đã khiến Frieza phải giật mình. Chính màn trình diễn ngoài sức tưởng tượng này của Gohan đã ép tên bạo chúa biến đổi trạng thái một lần nữa để gia tăng sức mạnh.

Gohan Beast vs Ultra Instinct Goku: Cuộc chuyển giao quyền lực thế hệ mới

Màn ra mắt của Gohan Beast ở cuối phim Super Hero ngay lập tức tạo ra một làn sóng lớn. Người hâm mộ đang rất háo hức và thắc mắc rằng sức mạnh mới này sẽ ra sao nếu so sánh với Bản năng Vô cực (Ultra Instinct) của Goku hay Bản ngã Tối thượng (Ultra Ego) của Vegeta.

Theo CBR, chương ngoại truyện của bộ manga đã mang đến câu trả lời thỏa đáng. Gohan tự tin thử sức với cả Vegeta lẫn Broly và đều giành được lợi thế. Bất ngờ hơn, khi đối đầu trực tiếp với Bản năng Vô cực của Goku, Gohan Beast vẫn thể hiện phong độ không hề kém cạnh. Cả hai cha con chưa bung hết sức mạnh, nhưng Goku đã thực sự ấn tượng và công nhận sức mạnh của con trai trong hình thái mới này.

Gohan vs Perfect Cell: Giọt nước mắt biểu tượng

Arc Cell luôn được giới mộ điệu đánh giá là phần truyện đỉnh cao nhất của Dragon Ball Z, bởi nó là điểm rơi hoàn hảo cho quá trình phát triển của các nhân vật. Trọng trách giải cứu thế giới được Goku đặt trọn lên vai cậu con trai, dù chính Gohan lúc đó cũng không tin vào bản thân mình.

Trận chiến với Cell không chỉ thuần túy là đánh đấm, mà còn là cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội của một cậu bé ghét bạo lực. Chỉ đến khi chứng kiến Android 16 bị giẫm nát và đồng đội bị hành hạ, Gohan mới bùng nổ lên Super Saiyan 2.

Sau đó, khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống cùng tiếng thét xé toạc bầu trời đã biến Gohan thành vị cứu tinh vĩ đại nhất của Trái Đất. Đây là đỉnh cao về mặt cảm xúc lẫn tính chiến đấu mà hiếm có phân đoạn nào trong thế giới manga có thể vượt qua.