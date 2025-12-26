6 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu dự ĐH Thi đua yêu nước toàn quốc

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là dịp tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, những con người bình dị nhưng mang trong mình khát vọng lớn, bền bỉ cống hiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Dự đại hội lần này có nhiều đại biểu là các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực, là minh chứng sinh động cho sức mạnh của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

Đóng góp trí tuệ khoa học

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, TS. Phạm Huy Hiệu - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni là tác giả, đồng tác giả của nhiều trí tuệ nhân tạo có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao, triển khai hiệu quả trong lĩnh vực y tế.

TS. Phạm Huy Hiệu - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp, Đại học VinUni.

Các sản phẩm như hệ thống chẩn đoán hình ảnh y tế dựa trên AI hay nền tảng theo dõi, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thông minh đã góp phần giảm tải cho bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mở ra hướng tiếp cận y tế số bền vững.

Những thành tựu ấy đã mang về cho anh nhiều giải thưởng khoa học uy tín trong nước và quốc tế, khẳng định vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong hệ sinh thái . Anh được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Cùng chung tinh thần ấy, TS. Nguyễn Viết Hương - Đại học Phenikaa ghi dấu ấn đậm nét trong nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng. Với hàng chục công bố khoa học quốc tế chất lượng cao, bằng độc quyền sáng chế cùng các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, anh đã đóng góp quan trọng vào phát triển công nghệ vật liệu và kỹ thuật chế tạo tiên tiến.

Thành tích nghiên cứu bền bỉ, nghiêm túc của TS. Nguyễn Viết Hương là minh chứng cho con đường khoa học dài hạn, kiến tạo giá trị được tích lũy từ lao động trí tuệ miệt mài. Vì vậy, anh được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

TS. Nguyễn Viết Hương - Đại học Phenikaa.

Thầm lặng giữ bình yên cuộc sống

Ở tuyến đầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thượng úy Trần Vĩnh Chiến - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM, là đại diện tiêu biểu cho lực lượng chiến sĩ Công an nhân dân trong thời bình.

Anh trực tiếp tham gia điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn, thu giữ số lượng lớn ma túy, vũ khí và tang vật liên quan. Anh cùng đồng đội đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Những chiến công lặng thầm ấy được ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua và phần thưởng cao quý, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người lính không quản hiểm nguy.

Thượng úy Trần Vĩnh Chiến - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Vinh dự là đại biểu của Đại hội, còn có Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang - Phó Phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, gương mặt tiêu biểu cho thế hệ sĩ quan trẻ bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần cống hiến.

Trong các năm 2021 - 2024, anh trực tiếp tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ bay huấn luyện, trực ban chiến đấu tiêm kích phòng không cấp 2 ngày, đêm; bay diễn tập bắn, ném bom đạn thật tại các trường bắn TB-2, TB-5; thực binh trong các cuộc diễn tập lớn của Quân chủng, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Anh được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Đó chính là biểu hiện sinh động của tinh thần thi đua yêu nước trong lực lượng vũ trang - thầm lặng nhưng bền bỉ, góp phần giữ vững bình yên cho đất nước từ cả mặt đất đến bầu trời.

Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang - Phó Phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tấm gương thi đua học tập, nỗ lực "đổi màu" huy chương

Đại hội còn ghi dấu sự hiện diện của những tài năng trẻ xuất sắc, đại diện cho thế hệ học sinh Việt Nam giàu khát vọng và bản lĩnh hội nhập.

Thân Thế Công - học sinh trường THPT Chuyên, Đại học Bách khoa Hà Nội - là gương mặt tiêu biểu với nhiều huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế và châu Á, cùng thành tích nổi bật tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Thân Thế Công được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Thân Thế Công - học sinh trường THPT Chuyên, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thành công của Công không chỉ là kết quả của trí tuệ và nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong nhà trường.

Cùng với đó, Nguyễn Hữu Tiến Hưng - sinh viên Đại học Y Hà Nội - tỏa sáng ở lĩnh vực khoa học tự nhiên với huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế và các giải thưởng học sinh giỏi quốc gia.

Những thành tích đó cho thấy sức sống mạnh mẽ của phong trào phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong tương lai. Nguyễn Hữu Tiến Hưng được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng - sinh viên Đại học Y Hà Nội.

Những gương mặt tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI là đại diện sinh động cho tinh thần “thi đua là yêu nước”. Dù ở những lĩnh vực khác nhau, họ đều có điểm chung là sự tận tụy, sáng tạo và khát vọng cống hiến không ngừng vì lợi ích chung của cộng đồng và đất nước.

Từ phòng thí nghiệm đến giảng đường, từ mặt trận phòng, chống tội phạm đến các đấu trường tri thức quốc tế, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được bồi đắp bằng những con người cụ thể, việc làm cụ thể.

Chính họ đang góp phần viết tiếp những trang mới cho truyền thống thi đua yêu nước - một động lực quan trọng để Việt Nam vững bước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.