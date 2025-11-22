Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mưa lũ làm 54 người chết và mất tích, hơn 28.460 nhà dân ngập sâu

  • Thứ bảy, 22/11/2025 06:47 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Mưa lũ liên tiếp khiến 54 người chết và mất tích, hơn 28.460 ngôi nhà ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập khi nước lên nhanh tại các tỉnh miền Trung.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cập nhật đến 16h ngày 21/11, đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

54 nguoi chet do lu anh 1

Mưa lũ kéo dài ở Đắk Lắk khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu. Ảnh: Minh Minh.

Tổng số người chết và mất tích đã lên tới 54 trường hợp, trong đó 45 người thiệt mạng và 9 người vẫn đang mất tích. So với buổi sáng cùng ngày, số người chết được ghi nhận tăng thêm hai người.

Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất khi có 17 người chết và 4 người mất tích. Khánh Hòa đứng thứ hai với 14 người tử vong, hai người mất tích. Các tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng mỗi nơi ghi nhận 5 trường hợp tử vong; Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị cũng có người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ.

Mưa lũ khiến hơn 28.460 nhà dân đang trong tình trạng ngập sâu, chủ yếu tại Đắk Lắk (11.586 nhà), Khánh Hòa (10.374 nhà) và Gia Lai (6.500 nhà). Gần 1.000 căn nhà khác bị hư hỏng do nước lũ hoặc sạt lở. Tình trạng ngập kéo dài khiến hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán, trong khi nhiều khu dân cư bị cô lập do đường sá bị chia cắt.

Về nông nghiệp, mưa lũ tàn phá hơn 15.300 ha lúa, hoa màu; gần 50.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hệ thống giao thông ghi nhận 26 điểm trên quốc lộ và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập hoặc sạt lở, làm gián đoạn việc di chuyển và chậm trễ công tác cứu hộ. Ngành đường sắt trong ngày 21/11 phải tạm dừng 8 chuyến tàu khách do nhiều đoạn tuyến không đảm bảo an toàn.

54 nguoi chet do lu anh 2

Những cụ già, trẻ nhỏ được bồng, cõng khỏi khu vực đang bị nước lũ bủa vây ở Gia Lai. Ảnh: Minh Minh.

Toàn khu vực có hơn 493.000 hộ dân bị mất điện, trong đó Đắk Lắk và Khánh Hòa là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; cụ thể là hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk như đề nghị của Bộ Tài chính (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng).

Theo dự báo, mưa lớn còn kéo dài đến ngày 23/11, trong đó sông Krông Ana tại Đắk Lắk tiếp tục có khả năng lên mức trên báo động 3, đe dọa ngập sâu diện rộng.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động di dời khỏi vùng nguy cơ cao để đảm bảo an toàn.

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra.

26:1587 hôm qua

Quân khu 5 điều xe thiết giáp tiếp tế lương thực vùng tâm lũ Đắk Lắk

Quân khu 5 điều động xe thiết giáp khẩn cấp tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con đang bị nước lũ cô lập ở Đắk Lắk.

28:1697 hôm qua

Diễn biến mới vụ 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi tại Đắk Lắk

Theo thông tin ban đầu, hiện chưa xác định 100 can axit sunfuric có bị rò rỉ không, trường hợp axit tràn ra môi trường nước, phản ứng hòa tan sẽ làm nước sôi lên, nhiệt độ rất cao.

32:1945 hôm qua

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vtcnews.vn/mua-lu-lam-54-nguoi-chet-va-mat-tich-hon-28-460-nha-dan-ngap-sau-ar988750.html

Viên Minh/VTC News

54 người chết do lũ Nguyễn Hòa Bình Lũ miền Trung Lũ lịch sử

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

Đọc tiếp

Hai truc thang cua Trung doan Khong quan 917 tha hang cuu tro vung lu hinh anh

Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ

8 phút trước 20:13 22/11/2025

0

Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý