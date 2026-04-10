50 người không cứu được Cá Ông

Phát hiện cá Ông dài khoảng 10 m, nặng chừng 2 tấn dạt vào bờ, hàng chục người dân ở Đắk Lắk đã nỗ lực đưa trở lại biển nhưng không thành.

Sáng 10/4, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận Cá Ông (còn gọi cá voi) dạt vào bờ biển gần khu vực Vịnh Hòa. Tuy nhiên, cá Ông đã đuối sức, chết sau đó. Hiện người dân địa phương đang tiến hành an táng theo phong tục.

Ông Đỗ Thanh Dũng, Trưởng khu phố Vịnh Hòa, cho hay khoảng 13h ngày 9/4, người dân phát hiện một Cá Ông dài khoảng 10 m, nặng chừng 2 tấn dạt vào gần bờ biển Vịnh Hòa trong tình trạng yếu.

Người dân tổ chức tụng kinh cho Cá Ông sau khi dạt vào bờ.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã huy động gần 50 người tham gia hỗ trợ, tổ chức đưa cá trở lại biển. Tuy nhiên, sau 3 lần đẩy ra xa bờ, cá không bơi đi mà tiếp tục quay đầu dạt vào bờ.

Quá trình kiểm tra, người dân phát hiện cá có vết thương nhẹ ở phần đuôi, sức bơi yếu, dấu hiệu đuối sức rõ rệt. Do không thể đưa cá trở lại biển, người dân đã đưa cá lên bờ để theo dõi, đồng thời tổ chức tụng kinh theo phong tục địa phương.

Đến khoảng 2h sáng 10/4, cá đã chết (người dân gọi là “Ông lụy”). Hiện khu phố đã họp bàn, thống nhất chọn vị trí chôn cất Cá Ông cách bờ biển khoảng 1,5 km, tại khu vực cao ráo, xa khu dân cư nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và tránh ảnh hưởng khi mưa bão xảy ra.

Theo ông Dũng, hiện tượng Cá Ông dạt vào bờ thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nhất là sau các dịp lễ cầu ngư. Trước đó, năm 2024, địa phương cũng từng ghi nhận trường hợp tương tự và đã tổ chức an táng theo phong tục.