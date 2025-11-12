5 triển lãm lớn hội tụ tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 vừa khai mạc tại Hà Nội với gần 750 gian hàng, 5 triển lãm lớn và hơn 20 hội thảo chuyên đề.

Khu trưng bày Triển lãm Hàng Công nghiệp Việt Nam VIIF. Ảnh: VEC.

Sáng nay (12/11), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), với gần 750 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức, diễn ra từ ngày 12 đến 15/11 với chủ đề "Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối - Tương lai vươn tầm". Triển lãm được bố trí trên diện tích gần 80.000 m2, có sự góp mặt của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đến từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Trung Quốc... cùng nhiều tổ chức, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia.

Theo ban tổ chức, điểm đáng chú ý của sự kiện năm nay là việc lần đầu tiên 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp và công nghệ lớn cùng diễn ra trong một không gian thống nhất, gồm CMES Việt Nam 2025 (máy công cụ và sản xuất thông minh), VIIF (cơ khí, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, ngũ kim, trong đó điểm nhấn là ngành công nghiệp hạ tầng đường sắt Việt Nam), VNDA Expo (vật liệu hoàn thiện, phụ kiện công trình), VietBuild (xây dựng, vật liệu, thiết bị công nghiệp, vận tải, chiếu sáng, nội thất) và Cafe Show Vietnam (công nghiệp F&B, công nghệ chế biến, đóng gói và pha chế tự động).

Phát biểu khai mạc, bà Lý Hoa Liên, Phó tổng giám đốc CTCP Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEC) - cho biết sự kiện năm nay là bước kế thừa và mở rộng từ Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam (VIIF) có lịch sử hơn 30 năm, hướng tới mục tiêu kết nối tri thức, công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

"Sự kiện có mức độ trình diễn công nghệ cao với các dây chuyền vận hành trực tiếp, trình diễn các giải pháp sản xuất thông minh, phần mềm điều khiển tùy chỉnh; giải pháp hướng tới xu hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và ứng dụng thông minh trong không gian sống", bà Hoa nói.

Khu trưng bày của VinFast. Ảnh: VEC.

Cũng theo bà, ở sự kiện này, ngành đường sắt Việt Nam lần đầu tiên được đưa vào trung tâm của chuỗi hoạt động cùng các hội thảo chuyên biệt. Nhiều thương hiệu lớn sẽ mang đến các giải pháp công nghệ và hợp tác chiến lược trong chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng và đường sắt hiện đại.

Ngoài ra, đại diện ban tổ chức cho biết toàn bộ chương trình và các hoạt động của tuần lễ được xâu chuỗi, thể hiện rõ nét tinh thần của Chiến lược Quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, cụ thể hóa các định hướng trọng tâm như hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư nguyên cứu phát, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.

Mô hình toa xe đường sắt được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thủy Tiên.

Ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nhận định trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, tự động hóa và chuyển đổi công nghệ là động lực then chốt cho tăng trưởng. Hiện Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 thể hiện tinh thần đó.

Ông Quân kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành diễn đàn kết nối quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 20 hội thảo và diễn đàn chuyên đề được tổ chức, xoay quanh các lĩnh vực công nghệ đường sắt, chuỗi cung ứng hạ tầng, đổi mới số hóa và phát triển bền vững. Ngoài ra, khu vực Business Matching được vận hành để hỗ trợ doanh nghiệp kết nối và trao đổi hợp tác.