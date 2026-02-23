5 thực phẩm giúp lứa đôi 'yêu lại từ đầu' dịp đầu năm mới

Dưới đây là những nhóm thực phẩm tự nhiên đóng vai trò như các "gia vị yêu" giúp cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe sinh lý bền vững để tình cảm vợ chồng thăng hoa, viên mãn.

Một số thực phẩm chứa các tiền chất giúp não bộ giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến tình cảm.

Thêm các 'gia vị yêu' từ thực phẩm tự nhiên là giải pháp hiệu quả giúp duy trì lửa hạnh phúc trong những ngày đầu năm. Dịp Tết Nguyên đán với thời tiết se lạnh cùng lịch trình bận rộn, những bữa tiệc liên tục thường khiến cơ thể mệt mỏi, dẫn đến tình trạng nhiều cặp đôi ngại 'chuyện gối chăn'.

Thay vì áp dụng các phương pháp phức tạp, việc bổ sung những thực phẩm phù hợp vào thực đơn hàng ngày là cách đơn giản để phục hồi năng lượng và cải thiện sự gắn kết giữa vợ chồng.

Hàu và các loại hải sản vỏ cứng giúp tăng hưng phấn

Hàu là nguồn cung cấp kẽm dồi dào nhất trong tự nhiên. Kẽm là vi chất thiết yếu đóng vai trò như nguyên liệu gốc để cơ thể nam giới sản xuất testosterone - hormone quyết định ham muốn và chức năng sinh lý. Bên cạnh đó, kẽm cũng rất quan trọng đối với phụ nữ trong việc cân bằng nội tiết tố. Ngoài ra, hàu còn chứa dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh giúp tăng cảm giác hưng phấn và thỏa mãn cho cả hai giới trong các hoạt động gần gũi.

Một bát canh hàu nóng hổi hay một đĩa hàu nướng trong những ngày đầu năm là một 'gia vị yêu' tuyệt vời giúp cặp đôi tăng ham muốn.

Các loại hạt - 'gia vị yêu' âm thầm và bền bỉ

Các loại hạt chứa hàm lượng lớn L-arginine, một loại acid amin là tiền chất để sản sinh nitric oxide trong cơ thể. Nitric oxide giúp các mạch máu giãn nở, hỗ trợ lưu thông máu tối ưu đến vùng chậu, hỗ trợ cải thiện khả năng cương cứng ở nam giới và tăng độ nhạy cảm niêm mạc ở nữ giới. Bên cạnh đó, các acid béo omega-3 và kẽm trong các loại hạt này còn giúp cân bằng hormone và bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch bền vững.

Hạt bí ngô: Rất giàu kẽm và magie, giúp thư giãn mạch máu và hỗ trợ sản xuất hormone sinh dục.

Rất giàu kẽm và magie, giúp thư giãn mạch máu và hỗ trợ sản xuất hormone sinh dục. Hạnh nhân và óc chó: Chứa nhiều acid béo lành mạnh (omega-3) và L-arginine. Những chất này giúp cải thiện tuần hoàn máu, đảm bảo lượng máu lưu thông tốt đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả cơ quan sinh dục, giúp tăng độ nhạy cảm khi "gần gũi".

Socola đen không chỉ là 'gia vị yêu' hoàn hảo mà còn thực sự món quà của tình yêu.

Thay vì tiêu thụ quá nhiều bánh kẹo ngọt, việc nhâm nhi các loại hạt là thói quen ăn vặt lành mạnh, cung cấp nguồn 'gia vị yêu' thiết yếu giúp duy trì sức bền và sự dẻo dai cho cơ thể.

Socola đen - món quà tình yêu thăng hoa

Socola đen giàu phenylethylamine (PEA) - một hợp chất hóa học giúp não bộ giải phóng endorphin, tạo ra cảm giác vui vẻ, hưng phấn và thư giãn nhẹ nhàng. Việc nhâm nhi một chút socola đen không chỉ là cách bổ sung gia vị yêu cho tinh thần mà còn giúp cải thiện lưu thông máu nhờ các flavonoid, giúp cơ thể thư giãn và sẵn sàng cho những khoảnh khắc nồng nàn.

Một chút vị ngọt đắng của socola đen có hàm lượng cacao trên 70% sẽ giúp cải thiện tâm trạng nhanh chóng, giảm bớt căng thẳng ngày Tết và khiến cả hai dễ dàng mở lòng với nhau hơn.

Lựu cung cấp năng lượng

Màu đỏ tươi của quả lựu rất hợp với không khí may mắn đầu năm. Loại quả này được ví như một chất kích hoạt tự nhiên cho hệ tuần hoàn.

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ thành mạch máu và tăng cường lưu lượng máu đi khắp cơ thể. Sự lưu thông khí huyết tốt là nền tảng quan trọng để cả nam và nữ dễ dàng đạt được sự hưng phấn trong chuyện phòng the. Uống một cốc nước ép lựu tươi là cách đơn giản để khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.

Gia vị có tính ấm - chất xúc tác nồng nàn

Trong tiết trời lạnh giá của mùa xuân, các loại gia vị có tính nóng như gừng, ớt không chỉ giúp làm ấm cơ thể từ bên trong mà còn là chất xúc tác cho 'chuyện ấy'.

Chất capsaicin trong ớt và gingerol trong gừng có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm tăng nhẹ nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Những phản ứng sinh lý này tương tự như trạng thái khi cơ thể bị kích thích, giúp đánh thức các giác quan đang ngủ quên do thời tiết lạnh. Một tách trà gừng ấm nóng vào buổi tối là gợi ý tốt để thư giãn và chuẩn bị cho những giây phút riêng tư.