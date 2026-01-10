5 quy tắc dạy con của vợ chồng David Beckham

David Beckham và vợ Victoria dạy con tuân thủ những quy tắc ứng xử cơ bản, nuôi dưỡng tinh thần lao động nghiêm túc cùng nhiều giá trị sống khác.

Victoria và David Beckham có bốn người con. Ảnh: @victoriabeckham.

Là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới, Victoria và David Beckham không chỉ nổi danh trong lĩnh vực thể thao và thời trang. Họ còn thu hút sự chú ý về cách nuôi dạy các con Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper.

Theo Times of India, dù có cuộc sống xa hoa, cặp đôi này nhiều lần nhấn mạnh họ đặt kỷ luật và giá trị sống lên hàng đầu khi giáo dục con cái.

Lễ phép, tôn trọng và các giá trị cốt lõi của gia đình

Nhà Beckham đặc biệt coi trọng những quy tắc ứng xử cơ bản như lễ phép và tôn trọng. David chia sẻ rằng kỷ luật mà ông và Victoria áp dụng cho các con chính là sự tiếp nối truyền thống từ thế hệ cha mẹ mình.

Ngay từ khi còn chập chững cho đến lúc trưởng thành, các con luôn được dạy phải biết nói "làm ơn" và "cảm ơn". Sự lễ phép không chỉ là hình thức, mà là biểu hiện của sự tôn trọng.

Làm gương

Theo David và Victoria, trẻ em học hỏi chủ yếu bằng cách quan sát người lớn. Do đó, họ không chỉ nói với con về kỷ luật, mà còn cố gắng làm gương để các cho con noi theo. Sự khiêm tốn và nỗ lực không ngừng trong công việc của hai ngôi sao chính là bài học sống động nhất cho các con.

Đặc biệt, cặp đôi luôn nhất quán trong việc không nuông chiều con cái. Victoria luôn nhấn mạnh với các con rằng mọi đặc quyền hay thành tựu không tự nhiên mà có. Chúng đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và sự nỗ lực.

Kỷ luật cân bằng

Vợ chồng Beckham mô tả phong cách nuôi dạy con của mình là nghiêm khắc nhưng cân bằng. Họ đặt ra các quy tắc và kỳ vọng rõ ràng, nhưng đồng thời vẫn cho con không gian để thể hiện bản thân.

Victoria khẳng định bà luôn giữ thái độ kiên quyết nhưng tuyệt đối không bóp nghẹt cá tính của con. Đó là thứ kỷ luật được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương thay vì nỗi sợ hãi.

Khuyến khích lòng tốt và sự bình đẳng

David Beckham mong các con trai của mình biết trân trọng phụ nữ và ủng hộ sự bình đẳng - một giá trị đặc biệt quan trọng trong xã hội hiện đại, nhất là với một gia đình luôn sống trước công chúng.

Với tư cách cha của một cô con gái, David tự nhận mình là người theo chủ nghĩa nữ quyền, bởi ông mong con gái được hưởng những quyền lợi ngang bằng với các con trai.

Việc đề cao sự bình đẳng không chỉ ảnh hưởng đến cách các con cư xử với người khác, mà còn định hình cách chúng nhìn nhận bản thân.

Mặc dù kỷ luật là yếu tố then chốt, David thừa nhận rằng theo thời gian, ông đã trở nên mềm mỏng hơn. Từ một đứa trẻ lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc, khi làm cha, David đã biết cách điều tiết để trở nên khoan dung hơn mà không làm mất đi những giá trị cốt lõi.