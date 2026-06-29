5 ngân hàng giúp Hà Nội huy động 7,7 tỷ USD từ trái phiếu

Sở Tài chính Hà Nội ký biên bản ghi nhớ với 5 ngân hàng để phối hợp phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, hướng tới huy động 150.000-200.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hà Nội tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Tài chính với các ngân hàng. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, Sở Tài chính Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với 5 ngân hàng gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank và MB về phối hợp triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo nội dung các biên bản ghi nhớ, Hà Nội dự kiến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong giai đoạn 2027-2030 để huy động khoảng 150.000- 200.000 tỷ đồng . Các sản phẩm dự kiến gồm trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị và trái phiếu xanh.

Nguồn vốn huy động sẽ được ưu tiên đầu tư cho các dự án trọng điểm, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị.

Theo thỏa thuận hợp tác, các ngân hàng sẽ phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu phương án phát hành, đánh giá nhu cầu thị trường và khả năng huy động vốn. Đồng thời, các ngân hàng có thể tham gia tư vấn, bảo lãnh phát hành, làm đại lý phát hành, phân phối, đấu thầu trái phiếu và thực hiện các hoạt động liên quan theo quy định của pháp luật.

Các bên cũng sẽ tăng cường truyền thông, quảng bá nhằm mở rộng mạng lưới nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả huy động vốn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; là trung tâm văn hóa, tri thức, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần nguồn vốn đầu tư rất lớn, đặc biệt cho các dự án đường sắt đô thị. Theo ông, việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn, trong đó có phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, sẽ góp phần phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đề nghị Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng trong quá trình xây dựng phương án phát hành, bảo đảm việc tổ chức phát hành được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Đồng thời, ông cũng kỳ vọng các ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò đối tác chiến lược, hỗ trợ Hà Nội trong công tác tư vấn, đánh giá thị trường và xây dựng các sản phẩm trái phiếu phù hợp với nhu cầu nhà đầu tư, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển Thủ đô.