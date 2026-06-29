Hà Nội gọi đầu tư 276 dự án trọng điểm

Hà Nội định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn tới tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới...

Hà Nội kêu gọi đầu tư 276 dự án trọng điểm. Ảnh: Việt Linh.

Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng nay (29/6), thành phố Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm. Lãnh đạo thành phố đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, những dự án và thỏa thuận hợp tác được công bố hôm nay bổ sung nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Hà Nội.

Các dự án kêu gọi đầu tư trải rộng trên các lĩnh vực, từ hạ tầng giao thông, cấp - thoát nước, nhà ở, Khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế... Thời gian triển khai chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030.

Một số dự án có vốn đầu tư lớn trong danh mục kêu gọi đầu tư lần này gồm Khu đô thị thông minh Nhật Tân - Nội Bài ( 94.000 tỷ đồng ), Dự án Công viên khoa học công nghệ chuyển đổi số và hỗn hợp tại các ô quy hoạch GS2-2 và GS2-1, GS2-6 thuộc phường Phú Diễn và phường Tây Tựu ( 40.000 tỷ đồng ), Khu công nghệ cao sinh học Bắc Từ Liêm ( 25.000 tỷ đồng ), Khu đô thị mới Tây vành đai 4 - xã Yên Lãng ( 26.300 tỷ đồng ), Đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 21 đoạn Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai ( 26.000 tỷ đồng ),

Bên cạnh đó, thành phố cũng gọi đầu tư cho dự án Khu đô thị mới Đan Phượng ( 19.100 tỷ đồng ), Khu chức năng đô thị Thượng Cát ( 18.500 tỷ đồng ), Khu đô thị mới Bắc Hồng ( 18.000 tỷ đồng ), Khu đô thị mới trên địa bàn xã Tiến Thắng ( 16.000 tỷ đồng ), Khu đô thị mới tại phường Bồ Đề ( 15.000 tỷ đồng ), Khu đô thị động lực đổi mới sáng tạo Bắc Thăng Long ( 15.000 tỷ đồng ), Vành đai 2 (trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy), đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long (đi trên cao)...

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

"Từ Thủ đô Hà Nội, tôi trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành cùng thành phố; cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics; cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống", Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu.

Theo số liệu Thống kê Hà Nội công bố, 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 373.100 tỷ đồng , tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2025; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 429.100 tỷ đồng , tăng 13,3%.

Khách du lịch đến Hà Nội (do cơ sở lưu trú phục vụ) đạt 4,1 triệu lượt, tăng 31% so với cùng kỳ. Kinh tế số tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng mới, đến hết năm chiếm khoảng 17,3% GRDP của thành phố, đưa Hà Nội dẫn đầu cả nước về số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính.

Cùng với đó, xây dựng hạ tầng chiến lược được đẩy mạnh, nổi bật là Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được triển khai đồng bộ, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 138 dự án trong nước, với tổng vốn khoảng 3,6 triệu tỷ đồng ; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,2 tỷ USD , tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố cũng tiếp tục được cải thiện, với gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 34,4% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, định hướng thu hút đầu tư của Hà Nội trong giai đoạn tới chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự án chất lượng cao, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics hiện đại, tài chính xanh, fintech, giáo dục - đào tạo và y tế chuyên sâu; trong đó khu vực Hòa Lạc - Sơn Tây - Xuân Mai là trọng điểm thu hút công nghệ cao, R&D, bán dẫn, AI, khu vực Nội Bài - Đông Anh - Sóc Sơn - Mê Linh ưu tiên logistics hàng không, khu thương mại tự do, và trục sông Hồng phát triển văn hóa, tài chính, thương mại, du lịch và đô thị sáng tạo.