5 năm bên nhau của Bùi Vĩ Hào và vợ hot girl

Giữa tháng 3, Vĩ Hào gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng vợ đang mang thai ở giai đoạn cuối thai kỳ. Nàng WAG nhận nhiều bình luận khen ngợi về vẻ ngoài tươi tắn, hạnh phúc bên chồng. Hai tháng sau, nam tiền đạo tiết lộ cả hai vừa đón cặp sinh đôi và hoàn tất tiệc đầy tháng cho con. "Chúc hai con một đời bình an, hay ăn chóng lớn, khoẻ mạnh, ngủ ngoan và luôn mang thật nhiều tiếng cười hạnh phúc đến cho cả nhà", anh viết.