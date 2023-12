5 món ngon xứ Huế vừa được thế giới gọi tên

Taste Atlas công bố danh sách Best Food Cities in the World nhằm vinh danh nền ẩm thực địa phương của các điểm đến. Huế xếp thứ 28 trong 100 thành phố có món ăn ngon nhất thế giới.

Không chỉ sở hữu những đền đài, lăng tẩm đẹp trầm mặc, cố đô Huế còn có nền ẩm thực đặc sắc với nhiều món ngon nổi tiếng, thu hút khách thập phương đến thưởng thức. Mới đây, ẩm thực Huế được các chuyên gia và thực khách quốc tế chấm 4,56/5 điểm. "Bún bò, bún thịt nướng, bánh bèo, bánh khoái, nem lụi là những món ngon xứ Huế phải thử khi đến đây", các chuyên gia ẩm thực của Taste Atlas chia sẻ. Bún bò Huế Nổi tiếng lâu đời, bún bò Huế là món ăn bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, việc thưởng thức món ăn này tại chính nơi làm nên tên tuổi của nó quả thực là trải nghiệm thú vị. Bún bò Huế thường bao gồm một khoanh thịt chân giò heo (lợn), một miếng tiết heo luộc, viên chả cua hoặc chả bò... Một tô bún bò Huế ngon cần thời gian và sự khéo léo, tỉ mỉ trong khâu chế biến. Xương hầm trong nhiều giờ tạo vị ngọt vừa thơm, vừa dịu cho nước dùng. Để tạo nên hương vị đúng điệu Huế, bạn nên ăn kèm mắm ruốc, tỏi, ớt, chanh và một chút rau sống. Bún bò Huế truyền thống có cách chế biến cầu kỳ, tỉ mỉ. Ảnh: Vy Huynh/Unsplash. Taste Atlas, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới, nhận định món ăn này cay nhiều so với hầu hết món khác ở Việt Nam và có hương vị đậm đà, phức tạp. Bún bò Huế chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa ẩm thực cung đình Huế. Cố đầu bếp nổi tiếng người Mỹ Anthony Bourdain từng thốt lên trong chương trình khám phá ẩm thực phát trên kênh truyền hình CNN rằng "Bún bò Huế là món súp ngon nhất thế giới mà tôi từng thưởng thức". Bún thịt nướng Tô bún đầy đủ thường gồm thịt heo ướp nướng, bún, rau xanh, rau thơm tươi, đậu, mè. Điểm nhấn món ăn có ngon trọn vị hay không chính là nhờ phần nước lèo sánh, thơm hương đậu - thứ làm bún thịt nướng Huế khác biệt. Công đoạn nướng thịt cũng đòi hỏi người chế biến phải trở tay liên tục, thịt ba chỉ mỡ chảy ra vàng rụm làm miếng thịt trông bắt mắt hơn. Khi thịt vừa chín tới, khói bốc lên nghi ngút mùi thơm lừng, khiến bất kỳ ai ngửi cũng cảm thấy bụng cồn cào. Hương vị bún thịt nướng sẽ thêm phần hài hòa khi được thưởng thức cùng rau sống, đậu phộng rang. Ảnh: Bánh ướt Huyền Anh. Bún thịt nướng được bày bán nhiều nơi ở Huế, nhưng ngon nhất vẫn là dọc sông Hương đường lên chùa Thiên Mụ, đoạn Kim Long. Sau khi ghé thăm đền chùa, lăng tẩm, dọc đường về du khách không quên ghé vào những quán bún thịt nướng để thưởng thức món ngon này. Bánh bèo Bánh bèo gồm các nguyên liệu chính như bột gạo, nước mắm, ớt xanh, tôm hoặc thịt heo. Ngoài ra, có thể thêm đậu phộng rang, hành phi vào bánh để tăng hương vị. Bánh bèo dẻo thơm hương bột gạo, vị ngọt của tôm cháy hòa trong chén nước mắm cay làm người ăn phải xuýt xoa khi thưởng thức. Ảnh: Nhiso1008. Đúng với cách "ăn hương ăn hoa" của người dân cố đô, bánh bèo được thưởng thức trong những chén nhỏ. Phần bánh vừa miệng với lớp vỏ mỏng, trắng đục, đầy ắp nhân tôm chấy, tóp mỡ, hành phi, mời gọi thực khách "chén chồng chén". Bánh được thưởng thức cùng nước mắm đủ vị mặn, ngọt, cay. Theo Taste Atlas, một số người đã ví bánh bèo Huế như bánh tapas, chiếc bánh được xem là tinh túy ẩm thực của Tây Ban Nha. Bánh khoái Bánh khoái được làm từ bột gạo, nước, trứng, đường và muối. Bánh được chiên trên chảo và phủ nấm thái lát, thịt heo, tôm, giá đỗ, cà rốt, xúc xích, hành lá, sau đó chiên thêm cho đến khi giòn và có màu vàng nâu. Linh hồn của bánh khoái nằm ở chén nước lèo được chế biến công phu. Nước lèo làm từ bột, thịt nạc, gan heo băm nhỏ, vừng và lạc rang giã nhỏ, tương đậu nành... Tất cả được trộn lại rồi nấu chín đến khi đặc sánh, có màu vàng nâu, thơm và béo. Bánh khoái ăn cùng nước lèo và rau sống, thường gồm xà lách, cải con, chuối chát, ớt đỏ, rau thơm và trái vả xắt lát mỏng. Bánh khoái có nhân tôm, chả, thịt, trứng, giá. Ảnh: VinWonders. Bánh được cắt làm đôi, khách gắp một nửa bánh, cho vào bát con ăn cùng rau sống và nước lèo chứ không cuốn bánh tráng. Đây cũng là điểm khác biệt trong cách ăn giữa bánh khoái và bánh xèo. Nhiều người cho rằng chữ "khoái" trong bánh khoái có nghĩa là "khoái khẩu" vì thức quà vặt này ngon, thực khách hễ ăn hết một cái lại muốn gọi thêm cái nữa. Nem lụi Những chiếc nem lụi nóng hổi, dậy mùi sả là món ăn chơi độc đáo của người dân xứ Huế. Thịt lẫn nạc, mỡ được quết đều tay, cuốn vào từng cây sả, nướng trên than hoa. Nem lụi được nướng hơi cháy cạnh, vàng ruộm bắt mắt, tỏa hương thơm quyến rũ. Từng chiếc nem lụi bọc sả, cuộn với rau sống chấm nước lèo tạo nên hương vị hấp dẫn. Ảnh: Airbnb. Nước chấm ăn kèm nem lụi cũng phải được pha chế theo bí quyết riêng. Nem lụi chỉ ngon đúng điệu khi được chấm cùng với bát nước lèo xứ Huế. Vị ngậy của tương, thơm, bùi của mè, lạc rang, là chất xúc tác giúp món cuốn bắt vị hơn. Khi ăn, thực khách có thể cuốn nem trong tấm bánh tráng mỏng cùng rau sống, khế, dứa, dưa leo, chấm đẫm trong nước lèo. Chuyên trang ẩm thực uy tín Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 Best Cuisines in the World (100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới 2023) nhằm vinh danh các món ăn toàn cầu và đưa ra gợi ý cho du khách đến khám phá ẩm thực các nước. Kết quả đánh giá dựa trên nhận định của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp và khách quốc tế bình chọn. Với số điểm trung bình 4,44/5, ẩm thực Việt xếp thứ 22 - một vị trí cao trong danh sách - với các món ăn được nhắc đến như phở bò, bún chả, quẩy, bánh hỏi, nem rán, bánh xèo, bún bò Huế, bò kho.