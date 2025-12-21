5 dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin D thường bị bỏ qua

Thiếu vitamin D là tình trạng khá phổ biến nhưng thường không được chú ý, bởi các biểu hiện của nó mờ nhạt và dễ bị nhầm lẫn với nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Vitamin D được biết đến với tên gọi "vitamin ánh nắng" - nhân tố then chốt giúp khung xương chắc khỏe và củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt Vitamin D lại rất khó phát hiện do các biểu hiện ban đầu thường không rõ ràng.

Việc chủ động nhận diện những tín hiệu cảnh báo từ sớm sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe bản thân một cách hiệu quả nhất. Theo Times of India, dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn thiếu vitamin D.

Đau nhức xương và khớp

Tình trạng của xương và cơ bắp là dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn có thiếu Vitamin D hay không. Khi nồng độ vitamin này thấp, cơ thể không thể hấp thụ hoàn toàn canxi và phốt pho, từ đó làm tăng nguy cơ đau xương, gãy xương, đau cơ và yếu cơ.

Gặp các vấn đề về răng miệng

Nếu bạn thường xuyên bị sâu răng hoặc sức khỏe răng miệng kém, có thể có sự liên quan đến thiếu hụt Vitamin D. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thiếu Vitamin D dẫn đến nhiều bệnh lý răng miệng như sâu răng, viêm nha chu.

Rụng tóc

Rụng tóc có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin D. Loại vitamin này giữ vai trò quan trọng trong chu kỳ phát triển của nang tóc, do đó khi bị thiếu hụt, tóc dễ trở nên yếu, khô và rụng nhiều hơn bình thường. Nếu nhận thấy tóc thưa dần hoặc rụng rõ rệt, bạn nên cân nhắc kiểm tra nồng độ vitamin D trong cơ thể.

Thường xuyên mệt mỏi

Mệt mỏi kéo dài và cảm giác suy nhược dù đã nghỉ ngơi đầy đủ có thể là dấu hiệu sớm của tình trạng thiếu vitamin D. Nguyên nhân là vitamin D tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể, đặc biệt liên quan đến việc tạo ra adenosine triphosphate (ATP) - nguồn năng lượng thiết yếu cho tế bào.

Khi thiếu vitamin D, quá trình sản xuất ATP bị suy giảm, khiến cơ thể nhanh chóng cạn kiệt năng lượng và dễ rơi vào trạng thái uể oải.

Vết thương lâu lành

Vitamin D giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch và hỗ trợ quá trình phục hồi mô của cơ thể. Khi thiếu hụt vitamin này, khả năng tăng sinh và phân chia tế bào - yếu tố then chốt trong việc hình thành mô mới sẽ bị ảnh hưởng. Điều này khiến vết thương mất nhiều thời gian hơn để lành, đồng thời làm gia tăng nguy cơ nhiễm trùng do hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể suy yếu.