5 cách phòng ngừa sốt virus ở trẻ hiệu quả

Sốt virus là bệnh phổ biến ở trẻ em, dễ lây qua đường hô hấp và tiêu hóa. Phòng ngừa sớm và đúng cách sẽ giúp trẻ giảm nguy cơ biến chứng.

Sốt virus là tình trạng sốt do nhiều loại virus gây ra.

Sốt virus là tình trạng sốt do nhiều loại virus gây ra, trong đó hay gặp là các virus gây bệnh đường hô hấp. Những virus này thường phát triển và hoạt động mạnh khi thời tiết thay đổi thất thường.

Các dấu hiệu thường gặp của sốt virus ở trẻ em

Sốt cao

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất khi trẻ nhiễm virus, nhiệt độ thường dao động từ 38 - 39°C, thậm chí có thể lên tới 40 - 41°C. Trong giai đoạn sốt, trẻ thường ủ rũ, mệt mỏi. Thuốc hạ sốt chứa paracetamol có thể giúp trẻ hạ sốt tạm thời; sau khi hạ sốt, trẻ thường tỉnh táo và có thể vui chơi bình thường.

Đau cơ, đau mình mẩy

Trẻ lớn thường than phiền nhức mỏi toàn thân, đặc biệt ở các nhóm cơ. Trẻ nhỏ có thể quấy khóc do cảm giác đau nhưng chưa diễn đạt được rõ ràng.

Đau đầu

Một số trẻ có biểu hiện đau đầu nhưng vẫn tỉnh táo, không kích thích hay vật vã.

Viêm đường hô hấp trên

Các triệu chứng như ho, chảy nước mũi, hắt hơi, họng đỏ thường gặp khi trẻ bị nhiễm virus.

Rối loạn tiêu hóa

Khi virus ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, trẻ có thể bị tiêu chảy sớm. Trong một số trường hợp, tiêu chảy xuất hiện sau vài ngày sốt, với đặc điểm phân lỏng, không lẫn máu hay chất nhầy.

Viêm hạch

Các hạch ở vùng đầu, mặt, cổ có thể sưng to, đau, dễ nhận biết khi sờ hoặc quan sát.

Phát ban

Sau khoảng 2 - 3 ngày sốt, trẻ có thể xuất hiện ban ngoài da. Khi ban nổi, trẻ thường giảm sốt.

Viêm kết mạc mắt

Trẻ có thể bị đỏ mắt, chảy nước mắt, xuất hiện rỉ mắt.

Nôn

Một số trẻ có thể nôn nhiều lần, đặc biệt sau khi ăn.

Khi nào cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay?

Cha mẹ cần theo dõi sát tình trạng của trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu sau:

Trẻ sốt cao trên 38,5°C, đặc biệt khi sốt trên 39°C và không đáp ứng với thuốc hạ sốt.

Trẻ lơ mơ, li bì, ngủ nhiều bất thường, co giật, đau đầu kéo dài và ngày càng nặng.

Trẻ nôn nhiều, nôn khan liên tục hoặc sốt kéo dài trên 48 giờ không thuyên giảm.

Phòng ngừa sốt virus ở trẻ hiệu quả

Sốt virus là tình trạng sốt do nhiễm nhiều loại virus khác nhau như virus cúm, adenovirus, enterovirus, virus hợp bào hô hấp (RSV), virus dengue gây sốt xuất huyết… Bệnh có thể gặp quanh năm nhưng dễ bùng phát vào thời điểm giao mùa hoặc khi thời tiết thay đổi thất thường.

Phần lớn các trường hợp sốt virus diễn tiến nhẹ và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu không được phòng ngừa và theo dõi đúng cách, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Virus lây lan nhanh qua nhiều con đường, phổ biến nhất là đường hô hấp thông qua ho, hắt hơi, nói chuyện phát tán giọt bắn. Ngoài ra, virus còn lây qua tiếp xúc với tay, bề mặt, đồ dùng cá nhân bị nhiễm virus rồi đưa lên mắt, mũi, miệng. Một số virus lây qua đường tiêu hóa hoặc qua muỗi đốt như virus dengue.

Chính vì khả năng lây lan mạnh, phòng ngừa sốt virus không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Rửa tay đúng cách

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch là biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả trong phòng ngừa sốt virus. Virus có thể tồn tại hàng giờ trên tay và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, bàn ghế.

Cần rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho, hắt hơi, sau khi tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh và khi từ bên ngoài về nhà. Trường hợp không có nước sạch, có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn.

Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống

Mỗi người cần che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; sử dụng khăn giấy dùng một lần; tránh dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, khăn mặt, bàn chải đánh răng.

Môi trường sống cần được giữ sạch sẽ, thông thoáng. Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc nên được lau chùi bằng dung dịch sát khuẩn. Không gian sinh hoạt thoáng khí giúp giảm mật độ virus trong không khí, từ đó hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp cơ thể chống lại virus hiệu quả hơn. Cần duy trì chế độ ăn uống cân đối, đầy đủ các nhóm chất; tăng cường rau xanh, trái cây tươi giàu vitamin C, vitamin A, kẽm và các vi chất cần thiết.

Uống đủ nước, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng và duy trì vận động phù hợp cũng góp phần nâng cao sức đề kháng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Chủ động tiêm phòng các bệnh do virus

Nhiều bệnh do virus đã có vaccine phòng ngừa hiệu quả như cúm mùa, sởi, rubella, thủy đậu, viêm gan virus. Tiêm vaccine giúp bảo vệ cá nhân và góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch.

Trẻ em, người cao tuổi và những người có bệnh nền thì cần tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Riêng vaccine cúm nên được tiêm hàng năm do virus cúm thường xuyên biến đổi.

Phòng muỗi đốt

Một số bệnh sốt virus nguy hiểm như sốt xuất huyết, Zika, Chikungunya lây truyền qua muỗi. Do đó, cần chủ động diệt muỗi và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách dọn dẹp các vật dụng chứa nước đọng, đậy kín bể nước, thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn và ngủ màn kể cả ban ngày.

Tóm lại, phòng ngừa sốt virus là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ và cộng đồng. Những hành động đơn giản như rửa tay đúng cách, giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống lành mạnh, tiêm phòng đầy đủ và chủ động phòng chống muỗi có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Khi trẻ có biểu hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau họng, ho, đau cơ hoặc rối loạn tiêu hóa, cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước và theo dõi sát triệu chứng. Tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh vì thuốc không có tác dụng với virus. Nếu trẻ sốt cao kéo dài hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, lơ mơ, nôn nhiều, chảy máu bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.