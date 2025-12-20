Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư

  • Thứ bảy, 20/12/2025 09:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2025, ĐH Y Dược TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm PGS cho Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức, giảng viên thỉnh giảng bộ môn Nội tổng quát.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức được bổ nhiệm chức danh PGS. Ảnh: UMP.

Đại học Y Dược TP.HCM vừa trang trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2025. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, các thầy cô được bổ nhiệm và đại diện các đơn vị chuyên môn.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã đón nhận quyết định bổ nhiệm chức danh PGS trong vai trò giảng viên thỉnh giảng bộ môn Nội tổng quát. Nhà trường cho biết đây là niềm vinh dự, tự hào khi một lãnh đạo ngành y tế, đồng thời là nhà khoa học, nhà giáo có nhiều đóng góp, được bổ nhiệm chức danh học hàm tại Đại học Y Dược TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh trách nhiệm của các tân GS, PGS đối với sự phát triển học thuật và đào tạo nguồn nhân lực y tế.

"Các tân GS, PGS cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, xây dựng một môi trường học thuật sáng tạo, chuyên nghiệp và gắn kết với thực tiễn, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với công tác chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng", PGS Thức nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM bày tỏ niềm tự hào khi được Hội đồng Giáo sư Nhà nước và tập thể nhà trường ghi nhận. Theo bác sĩ Định, chức danh GS, PGS không chỉ là vinh dự mà còn là trọng trách lớn.

bo nhiem PGS anh 1

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được bổ nhiệm chức danh GS. Ảnh: UMP.

"Đây không phải là điểm dừng, mà là bệ phóng để mỗi cá nhân tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cống hiến toàn bộ tâm huyết và trí lực cho sự nghiệp giáo dục và khoa học", tân GS Định khẳng định.

Phát biểu chúc mừng các thầy cô được bổ nhiệm, PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh danh hiệu GS, PGS không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển học thuật của nhà trường.

"Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình cống hiến bền bỉ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của quý thầy cô", PGS Lan nói.

bo nhiem PGS anh 2

Các thầy cô tân GS, PGS chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo các đơn vị. Ảnh: UMP.

Đại diện lãnh đạo nhà trường cũng gửi gắm kỳ vọng các tân GS, PGS trên cương vị mới sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, phát huy trí tuệ và bản lĩnh, đồng hành cùng Đại học Y Dược TP.HCM trong sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, phát triển nghiên cứu khoa học tiên tiến. Qua đó góp phần nâng cao uy tín của nhà trường trong nước và khu vực.

Theo Đại học Y Dược TP.HCM, trong năm 2025, nhà trường có 29 giảng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh, gồm 2 Giáo sư và 27 Phó Giáo sư.

