5 bài tập tốt nhất để giảm mỡ máu một cách tự nhiên

Cholesterol xấu (LDL) hay mỡ máu cao làm tăng nguy cơ tim mạch, nhưng có thể được cải thiện bằng vận động đúng cách. Các bài tập thể chất phù hợp giúp hạ cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt và cải thiện tuần hoàn máu.

Một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất để kiểm soát cholesterol là đi bộ.

Dưới đây là 5 bài tập đơn giản, an toàn, có thể áp dụng hàng ngày để để giảm mức cholesterol cao một cách tự nhiên, hỗ trợ bảo vệ tim mạch:

Đi bộ nhanh giúp kiểm soát cholesterol

Một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất để kiểm soát cholesterol là đi bộ. Đi bộ nhanh 30-45 phút mỗi lần, năm lần một tuần có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt; hỗ trợ kiểm soát cân nặng, điều rất quan trọng để giữ mức cholesterol ở mức khỏe mạnh.

Ngay cả những thay đổi nhỏ như sử dụng cầu thang hoặc đi bộ trong giờ nghỉ cũng có ích.

Tập luyện sức mạnh giảm cholesterol LDL

Có thể kết hợp với tập luyện sức mạnh để giảm cholesterol LDL và triglyceride, đồng thời tăng khối lượng cơ bắp (ví dụ: Nâng tạ và tập với dây kháng lực… ). Mô cơ cần nhiều calo hơn mô mỡ khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, dẫn đến kiểm soát cân nặng tốt hơn. Mục tiêu là tập luyện sức mạnh hai hoặc ba lần một tuần và tập luyện tất cả các nhóm cơ chính.

Yoga

Yoga không chỉ giúp thư giãn tinh thần mà còn mang lại lợi ích cho tim mạch. Việc giảm căng thẳng mạn tính nhờ yoga có thể góp phần hạ cholesterol LDL xấu.

Bên cạnh đó, một số tư thế còn giúp cải thiện lưu thông máu và trao đổi chất. Tập yoga khoảng 30 phút mỗi ngày, kết hợp với các hình thức vận động khác, sẽ giúp kiểm soát cholesterol hiệu quả hơn.

Bơi lội

Bơi lội là một bài tập toàn thân không gây áp lực lên khớp nhưng lại rất tốt cho tim mạch, giúp cải thiện sức mạnh, đồng thời kiểm soát huyết áp và cholesterol. Chỉ cần bơi 20-30 phút mỗi ngày cũng có thể làm tăng mức cholesterol HDL và giảm nồng độ chất béo có hại trong máu. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người bị đau khớp hoặc gặp vấn đề về khả năng vận động và không thể thực hiện các hoạt động cường độ cao

Đạp xe

Đạp xe là một hoạt động tim mạch cường độ nhẹ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cũng như cải thiện lưu thông máu; giúp đốt cháy calo hiệu quả, giảm triglyceride và duy trì nhịp tim ổn định. Cho dù bạn đạp xe ngoài trời hay sử dụng xe đạp tập tại chỗ, việc đạp xe vừa phải (30 phút) năm hoặc sáu ngày một tuần có thể cải thiện đáng kể chỉ số cholesterol của bạn.