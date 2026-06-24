4.000 vận động viên đổ bộ cung đường chạy ven biển

Gần 4.000 vận động viên hội tụ tại Vũng Tàu để tranh tài ở Giải chạy "Vững bước kiến tạo tương lai", sự kiện thể thao cộng đồng có tổng giá trị giải thưởng hơn 220 triệu đồng.

Ban tổ chức giải thảo luận về kế hoạch tổ chức với các nhà tài trợ và các đơn vị liên quan.

Báo Xây dựng tổ chức Giải chạy "Vững bước kiến tạo tương lai" vào ngày 28/6 tại Vũng Tàu, TP.HCM, thu hút gần 4.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trên cả nước tham gia tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), đồng thời hướng tới mục tiêu lan tỏa lối sống lành mạnh, khuyến khích rèn luyện thể chất và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững. Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông VietPro là đơn vị vận hành, trong khi Tập đoàn Kim Oanh giữ vai trò nhà tài trợ chính.

Lấy chủ đề "Vững bước kiến tạo tương lai", giải chạy không chỉ là sân chơi thể thao mà còn gửi gắm thông điệp về hành trình xây dựng hạ tầng, phát triển đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Mỗi bước chạy được xem như biểu tượng cho những nỗ lực không ngừng trong công cuộc kiến thiết đất nước.

Một trong những điểm nhấn của giải là nội dung thi đấu đồng đội dành riêng cho các đơn vị hoạt động trong ngành xây dựng. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nên bản sắc riêng, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát huy sức mạnh tập thể giữa các doanh nghiệp, tổ chức trong ngành.

Sơ đồ đường chạy 21 km và khu vực tổ chức sự kiện.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức cũng mong muốn tôn vinh những đóng góp của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu, công nhân xây dựng cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển đô thị, giao thông, logistics và bất động sản – những lực lượng đang trực tiếp góp phần thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, giải chạy còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Vũng Tàu, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của đầu tư hạ tầng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Kim Oanh Group, việc đồng hành cùng giải đấu thể hiện mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. Bà cho rằng thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn truyền cảm hứng về tinh thần bền bỉ, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Theo Ban tổ chức, các vận động viên cự ly 21km sẽ xuất phát lúc 4h00, cự ly 10km lúc 4h30 và cự ly 5km lúc 5h00 ngày 28/6. Toàn bộ người tham gia sẽ được cấp Race Kit gồm áo thi đấu, số BIB, chip tính giờ điện tử cùng nhiều vật phẩm từ nhà tài trợ. Hệ thống tiếp nước, y tế, cứu hộ, an ninh và điều tiết giao thông cũng được bố trí đầy đủ nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng thi đấu.

Cung đường 10 km của Giải chạy "Vững bước kiến tạo tương lai".

Giải có tổng giá trị giải thưởng hơn 220 triệu đồng, bao gồm các hạng mục cá nhân, đồng đội, giải dành cho nhà báo và nhiều giải phụ hấp dẫn. Tất cả vận động viên hoàn thành hợp lệ cự ly đăng ký sẽ được trao huy chương hoàn thành.

Ông La Đức Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng, Phó Trưởng ban tổ chức, cho biết giải đấu được vận hành theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, với hệ thống tính giờ điện tử, trọng tài chuyên môn và quy trình tổ chức bài bản. Ban tổ chức kỳ vọng "Vững bước kiến tạo tương lai" sẽ trở thành sự kiện thường niên uy tín, là điểm hẹn của cộng đồng yêu thể thao, những người làm trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị và tất cả những ai chung khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.