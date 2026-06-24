Thời điểm Kubo tái xuất tuyển Nhật Bản

Tuyển Nhật Bản vừa đón tín hiệu tích cực từ tình hình chấn thương của Takefusa Kubo.

Kubo được kỳ vọng sớm trở lại thi đấu. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Nhật Bản, Kubo đã xuất hiện tại đại bản doanh của đội tuyển và thực hiện các bài tập chạy riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế. Dù chưa thể tập luyện cùng toàn đội, việc tiền vệ tấn công sinh năm 2001 trở lại mặt cỏ vẫn được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình hồi phục.

Dù vậy, khả năng Kubo góp mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Thụy Điển vào ngày 26/6 vẫn không cao. Ngôi sao của Real Sociedad gần như không kịp bình phục để ra sân trong cuộc đấu mang ý nghĩa quan trọng cho ngôi đầu bảng.

Theo kế hoạch, mốc thời gian lý tưởng để Kubo trở lại là vòng knock-out nếu tuyển Nhật Bản tiến sâu và quá trình hồi phục tiếp tục diễn ra thuận lợi. Các báo cáo ban đầu cho thấy chấn thương của cầu thủ 25 tuổi đang có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ban huấn luyện Nhật Bản vẫn tỏ ra rất thận trọng nhằm tránh mọi rủi ro.

Sự vắng mặt của Kubo là tổn thất lớn với “Samurai xanh” bởi anh là một trong những ngòi nổ sáng tạo quan trọng nhất của đội bóng dưới thời HLV Hajime Moriyasu. Trong bối cảnh Nhật Bản nuôi tham vọng vượt qua vòng 16 đội ở kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp, việc Kubo có thể trở lại ở giai đoạn knock-out sẽ mang ý nghĩa quan trọng.

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