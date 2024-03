400 cảnh sát truy bắt kẻ sát hại cô gái 21 tuổi ở Lai Châu

Lực lượng chức năng đã huy động 400 cán bộ chiến sĩ, dân quân tổ chức chốt chặn các điểm để truy bắt kẻ sát hại cô gái 21 tuổi ở Tân Uyên.

Trưa 6/3, trả lời VTC News, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã huy động hơn 400 người lập các chốt chặn để truy bắt nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi tại huyện Tân Uyên tối 5/3.

Nghi phạm Lò Văn Xươm. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 5/3, người dân tại xã Nậm Cần báo tin cho lực lượng chức năng về vụ án mạng khiến một cô gái tử vong. Cơ quan công an xác định nạn nhân là chị Lò Thị L. (SN 2003, trú tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên). Nghi phạm là Lò Văn Xươm (hoặc Sươm, SN 2001, quê ở xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ).

Sau khi gây án, Xươm rời khỏi hiện trường với trang phục áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen, cầm theo dao nhọn bỏ chạy về hướng xã Nậm Sỏ (nghi bỏ chạy sang huyện Sìn Hồ).

Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập chuyên án, khẩn trương truy bắt nghi phạm. Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trực tiếp chỉ đạo chuyên án điều tra và đến các chốt để đôn đốc lực lượng truy lùng đối tượng gây án.

Đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, do khu vực kẻ sát nhân lẩn trốn có địa hình rừng núi phức tạp và địa bàn rộng nên tới nay công tác truy tìm gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 27/2 vừa qua, Công an TP Lai Châu cũng phát lệnh truy nã, truy tìm một đối tượng đặc biệt nguy hiểm, tội danh cố ý gây thương tích.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trực tiếp chỉ đạo chuyên án điều tra. Ảnh: Công an Lai Châu.

Đối tượng bị truy tìm là Phàn Chương Huy (SN 23/3/2006, nơi ở trước khi bỏ trốn tại bản Chù Lìn, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Huy có chiều cao 1,65m, da ngăm đen, sống mũi thẳng; bỏ trốn ngày 19/4/2023 sau khi gây án.

Công an TP Lai Châu thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho cơ quan CSĐT - Công an TP Lai Châu (địa chỉ: Tổ 1, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 02133.875.113).