Đặc điểm nhận dạng nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Lai Châu

Sau khi gây ra vụ án mạng, nghi phạm Lò Văn Xươm (SN 2001, ở Lai Châu) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt đối tượng này.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết các đơn vị chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 5/3, người dân tại xã Nậm Cần báo tin có vụ án mạng xảy ra khiến một cô gái tử vong.

Cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm Lò Văn Xươm. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị Lò Thị L. (SN 2003, trú tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên). Nghi phạm sát hại nạn nhân là Lò Văn Xươm (SN 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ). Trước khi gây án, đối tượng mặc áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen.

Sau khi gây án, nghi phạm đã cầm theo dao bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ (nghi chạy sang huyện Sìn Hồ). Hiện lực lượng Công an huyện Tân Uyên tập trung truy bắt đối tượng gây án.

Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị quần chúng nhân dân chia sẻ, lan tỏa thông tin để cộng đồng được biết, cung cấp thông tin về đối tượng có đặc điểm như ảnh kèm theo, để phục vụ tiến trình điều tra, sớm bắt giữ đối tượng gây án.

Đầu mối tiếp nhận thông tin như sau: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu (thượng tá Vũ Tiến Văn), Công an huyện Tân Uyên (thượng tá Nguyễn Mạnh Tân), người dân có thể nhắn tin trên fanpage “Công an tỉnh Lai Châu” hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.