Xác định 18 đối tượng gây ra vụ hỗn chiến trên phố Lò Đúc

Bắt Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ tỉnh Tuyên Quang

Công an Tuyên Quang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can đối với Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ nhà nước tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Đoàn về tội tham ô tài sản.