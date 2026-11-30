Virus Epstein-Barr, cá muối, khói thuốc lá và một số hóa chất trong môi trường làm việc có thể làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng.

Ung thư vòm họng thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm do triệu chứng không đặc hiệu. Ảnh: AACR.

Ung thư vòm họng là bệnh lý ác tính xuất phát từ các tế bào ở vùng vòm mũi họng, nằm phía sau khoang mũi và phía trên họng. Bệnh có thể tiến triển âm thầm, với những biểu hiện ban đầu dễ nhầm lẫn với viêm mũi, viêm họng hoặc các bệnh lý tai mũi họng thông thường.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), chế độ ăn nhiều cá muối, hút thuốc lá và tiếp xúc với một số hóa chất là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Đáng chú ý, ung thư vòm họng không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà thường liên quan đến sự kết hợp giữa virus, yếu tố di truyền và môi trường sống.

Virus Epstein-Barr

Virus Epstein-Barr (EBV) là một trong những tác nhân quan trọng nhất liên quan đến ung thư vòm họng. Đây là loại virus thuộc họ herpes, có khả năng lây truyền chủ yếu qua nước bọt. Nhiều người nhiễm EBV từ thời thơ ấu nhưng không xuất hiện triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ gặp những biểu hiện nhẹ.

Theo NCI, bằng chứng khoa học cho thấy nhiễm EBV kéo dài có vai trò gây ung thư vòm họng, đặc biệt tại những khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao. Virus có thể tồn tại trong cơ thể và liên quan đến những thay đổi bất thường ở tế bào biểu mô vòm họng, tạo điều kiện cho quá trình hình thành khối u.

Tuy nhiên, nhiễm EBV không đồng nghĩa với mắc ung thư. Khoảng 90% người trưởng thành trên thế giới từng nhiễm loại virus này, trong khi chỉ một tỷ lệ rất nhỏ phát triển ung thư vòm họng. Nguy cơ còn chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền, môi trường và các tác nhân khác.

Cá muối và thực phẩm bảo quản bằng muối

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF), thói quen ăn cá muối, đặc biệt là cá muối kiểu Quảng Đông (Trung Quốc), có liên quan rõ rệt đến nguy cơ ung thư vòm họng. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp loại thực phẩm này vào nhóm tác nhân gây ung thư ở người.

Trong quá trình chế biến và bảo quản, cá muối có thể hình thành các hợp chất nitrosamine và những tiền chất có khả năng tạo ra chất gây ung thư. Khi đi vào cơ thể, một số hợp chất này có thể gây tổn thương vật chất di truyền của tế bào, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành khối u.

Đáng chú ý, nguy cơ được ghi nhận cao hơn ở những người thường xuyên ăn cá muối từ khi còn nhỏ. Theo WCRF, cá muối kiểu Quảng Đông là một trong những nguyên nhân có bằng chứng thuyết phục liên quan đến ung thư vòm họng.

Điều này không có nghĩa chỉ cần ăn cá muối một vài lần sẽ mắc bệnh. Nguy cơ còn phụ thuộc vào tần suất, thời gian tiêu thụ và những yếu tố cá nhân khác. Dù vậy, người dân nên hạn chế thực phẩm ướp muối, bảo quản lâu ngày và ưu tiên thực phẩm tươi trong chế độ ăn hàng ngày.

Thường xuyên tiêu thụ cá muối từ nhỏ có liên quan đến nguy cơ ung thư vòm họng cao hơn. Ảnh: Shutterstock.

Khói thuốc lá

Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, liên quan đến nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư vòm họng.

Khói thuốc chứa hàng nghìn hóa chất, bao gồm nhiều hợp chất có khả năng gây ung thư. Khi hít vào, các chất độc tiếp xúc với niêm mạc đường hô hấp trên, gây tổn thương tế bào và làm tăng nguy cơ xuất hiện những biến đổi bất thường.

Theo WCRF, hút thuốc là nguyên nhân của một tỷ lệ đáng kể các trường hợp ung thư vòm họng. Nguy cơ có xu hướng tăng theo số lượng thuốc hút mỗi ngày và thời gian duy trì thói quen này.

Ngoài người trực tiếp hút thuốc, những người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động cũng cần được bảo vệ. Việc bỏ thuốc lá, tránh môi trường có khói thuốc và hạn chế tiếp xúc với các sản phẩm thuốc lá là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Formaldehyde và bụi gỗ

Một số hóa chất và yếu tố môi trường tại nơi làm việc cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng. Trong đó, formaldehyde và bụi gỗ là hai tác nhân được IARC xác định có đủ bằng chứng gây ung thư ở người.

Formaldehyde là hóa chất được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ nội thất và một số sản phẩm khác. Người lao động có thể tiếp xúc với chất này thông qua đường hô hấp, đặc biệt tại những nơi làm việc thiếu thông thoáng hoặc không có biện pháp bảo hộ phù hợp.

Trong khi đó, bụi gỗ thường xuất hiện ở các cơ sở chế biến gỗ, xưởng mộc, sản xuất đồ nội thất và ngành công nghiệp liên quan. Việc hít phải bụi gỗ trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến đường hô hấp và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư vùng đầu cổ.

IARC xếp formaldehyde và bụi gỗ vào nhóm 1, tức có bằng chứng đủ mạnh về khả năng gây ung thư ở người. Tuy nhiên, phân loại này phản ánh mức độ chắc chắn của bằng chứng về mối nguy, không có nghĩa mọi người tiếp xúc đều sẽ mắc bệnh. Nguy cơ thực tế còn phụ thuộc vào nồng độ, thời gian và mức độ tiếp xúc.

Ngoài những tác nhân kể trên, một số yếu tố cá nhân cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Theo NCI, người có tiền sử gia đình mắc ung thư vòm họng, đặc biệt là người thân bậc một, có nguy cơ cao hơn người không có tiền sử này.

Bệnh cũng phổ biến hơn ở nam giới và một số nhóm dân cư tại Đông Nam Á, miền Nam Trung Quốc, Bắc Phi. Điều này cho thấy yếu tố di truyền, nguồn gốc địa lý và môi trường sống có thể cùng tham gia vào quá trình hình thành bệnh.