4 nước đã kết nối thanh toán QR Code xuyên biên giới với Việt Nam

Việt Nam đã hoàn tất kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua QR Code với Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc và đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác.

Đến tháng 12/2025, số lượng tài khoản thanh toán cá nhân đã vượt 232 triệu tài khoản. Ảnh: Alipay.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố một số kết quả trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số, Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg).

NHNN cho biết thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình chuyển đổi số quốc gia, NHNN đã trở thành một trong những bộ, ngành tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số, vừa bảo đảm an ninh tiền tệ, vừa thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong những năm qua, NHNN đã tham mưu, ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, phát triển thanh toán điện tử, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán.

Hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng vận hành thông suốt, an toàn. Hệ thống chuyển mạch và bù trừ điện tử do CTCP Thanh toán Quốc gia (Napas) vận hành đẩy mạnh kết nối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông để cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

NHNN cho biết Việt Nam đã hoàn tất kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua QR Code với Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc và đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác. Mạng lưới ATM, POS phủ khắp cả nước.

Đáng chú ý, sau hơn 4 năm triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp khoảng 28 lần GDP, tức vượt mục tiêu đề ra tại Quyết định 1813. Bình quân giai đoạn này, số lượng giao dịch tăng gần 59% mỗi năm, giá trị tăng hơn 24%.

Giao dịch qua Internet, điện thoại di động và QR Code đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, trong đó giao dịch QR Code tăng hơn 100% về số lượng và trên 128% về giá trị.

Đến cuối năm 2024, gần 87% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng. Đến tháng 12/2025, số lượng tài khoản thanh toán cá nhân vượt 232 triệu tài khoản.

Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt gần 67% và 100% cơ sở giáo dục đại học tại đô thị đã chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng; 82% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại đô thị nhận chi trả không dùng tiền mặt.

Công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước qua ngân hàng tiếp tục được tăng cường. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã kết nối với toàn bộ Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thu, nộp ngân sách, thuế, phí.

Song song đó, việc triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư được ngành ngân hàng xác định là nhiệm vụ trọng tâm. NHNN đã hoàn thành đồng bộ 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành lên Trung tâm dữ liệu quốc gia, đồng thời mở rộng chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Nhà nước thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia.

Tính đến tháng 1 năm nay, toàn ngành ngân hàng đã đối chiếu sinh trắc học cho hơn 146 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,6 triệu khách hàng tổ chức thông qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID. Nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai xác thực điện tử trong mở tài khoản và sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Hiệu quả của dữ liệu số được thể hiện rõ qua hệ thống giám sát rủi ro SIMO của NHNN. Đến giữa tháng 1/2026, hệ thống đã phát cảnh báo cho hơn 2,6 triệu lượt khách hàng, giúp ngăn chặn hoặc hủy bỏ các giao dịch rủi ro với tổng giá trị gần 3.060 tỷ đồng .